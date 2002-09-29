29. Sep 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Menü Format/Absatz ist verschwunden
Die Option Absatz im Menu Format fehlt plötzlich, wo kann ich dies wieder aktivieren?
So können Sie jeden verschwundenen Menüpunkt wieder hervorzaubern.
Öffnen Sie EXTRAS/ANPASSEN und wechseln Sie zu der Registerkarte "Befehle". Sie finden dort alle in Word vorhandenen Symbole und Menüs. Suchen Sie in "Kategorie" das Menü "Format" und nun auf der rechten Seite das Symbol für "Absatz".
Packen Sie dieses Symbol mit der Maus, halten Sie es fest und ziehen Sie es in das Menü "Format" in der Menüleiste.
Auf dieselbe Weise können Sie auch Ihr Menü um weitere Funktionen erweitern, die Sie benötigen. Diese Einstellungen werden in der Datei "Normal.dot" gespeichert. Sie müssen also auf "JA" klicken, sollten Sie nach einer Änderung gefragt werden, ob sie die Standarddokumenten-Vorlage Normal.dot speichern möchten.
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