Menü Format/Absatz ist verschwunden

Auf dieselbe Weise können Sie auch Ihr Menü um weitere Funktionen erweitern, die Sie benötigen. Diese Einstellungen werden in der Datei "Normal.dot" gespeichert. Sie müssen also auf "JA" klicken, sollten Sie nach einer Änderung gefragt werden, ob sie die Standarddokumenten-Vorlage Normal.dot speichern möchten.