Messages-App: Spamschutz ein- oder ausschalten

In der Standard-Messages-App unter Android finden Sie das Feature folgendermassen:

Öffnen Sie die Messages-App In Messages sollte ein Google-Konto verknüpft sein. Tippen Sie auf das Konto-Icon. Nun finden Sie hier die Option Messages-Einstellungen. Scrollen Sie zu Spamschutz. Wenn Sie den Spamschutz deaktivieren möchten, tippen Sie auf den Kippschalter. Bei der Autorin war er standardmässig aktiviert.

Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Messages-Version messages.android_20230620_01(...) durchgeführt.

Zusatztipp: Wenn Sie grundsätzlich mit dem Spamfilter zufrieden sind, aber eine spezifische Nummer hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Hamburger-Menü (oben links) und wählen Als Spam markiert und blockiert. Via Drei-Punkte-Symbol gehts zu blockierte Nummern. Wählen Sie anschliessend Nummer hinzufügen.