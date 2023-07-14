14. Jul 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Messages-App: Spamschutz ein- oder ausschalten
Ein Spamfilter ist grundsätzlich eine gute Sache. Falls er es übertreibt, können Sie ihn aufhalten.
In der Standard-Messages-App unter Android finden Sie das Feature folgendermassen:
- Öffnen Sie die Messages-App
- In Messages sollte ein Google-Konto verknüpft sein. Tippen Sie auf das Konto-Icon.
- Nun finden Sie hier die Option Messages-Einstellungen.
- Scrollen Sie zu Spamschutz.
- Wenn Sie den Spamschutz deaktivieren möchten, tippen Sie auf den Kippschalter. Bei der Autorin war er standardmässig aktiviert.
Zusatztipp: Wenn Sie grundsätzlich mit dem Spamfilter zufrieden sind, aber eine spezifische Nummer hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Hamburger-Menü (oben links) und wählen Als Spam markiert und blockiert. Via Drei-Punkte-Symbol gehts zu blockierte Nummern. Wählen Sie anschliessend Nummer hinzufügen.
Kommentare