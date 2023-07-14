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Claudia Maag
14. Jul 2023
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Messages-App: Spamschutz ein- oder ausschalten

Ein Spamfilter ist grundsätzlich eine gute Sache. Falls er es übertreibt, können Sie ihn aufhalten.

Hier werden die Spamschutz-Einstellungen geändert

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

In der Standard-Messages-App unter Android finden Sie das Feature folgendermassen:

  1. Öffnen Sie die Messages-App
  2. In Messages sollte ein Google-Konto verknüpft sein. Tippen Sie auf das Konto-Icon.
  3. Nun finden Sie hier die Option Messages-Einstellungen.
  4. Scrollen Sie zu Spamschutz.
  5. Wenn Sie den Spamschutz deaktivieren möchten, tippen Sie auf den Kippschalter. Bei der Autorin war er standardmässig aktiviert.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Messages-Version messages.android_20230620_01(...) durchgeführt.

Zusatztipp: Wenn Sie grundsätzlich mit dem Spamfilter zufrieden sind, aber eine spezifische Nummer hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Hamburger-Menü (oben links) und wählen Als Spam markiert und blockiert. Via Drei-Punkte-Symbol gehts zu blockierte Nummern. Wählen Sie anschliessend Nummer hinzufügen.

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