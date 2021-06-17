Messenger im Vergleich

Der Messenger ist der wohl privateste Treffpunkt im Internet. Über Chat-Apps wird alles geteilt: private Fotos, intime Geheimnisse, Termine, Kontakte, Aufenthaltsorte und mehr. Da ist es wichtig, dass man seinem Messenger auch trauen kann. Das ist allerdings nicht mit allen beliebten Chat-Apps so ohne Weiteres garantiert.

WhatsApp ist in der Schweiz eine dieser Apps, die man auch dem Grosi auf dem Smartphone installiert. Für eine Messenger-App ist das ein riesiger Vorteil. Denn ein Messenger ist nur dann gut, wenn man jemanden damit erreicht. Allerdings wenden sich mehr und mehr Nutzer vom WhatsApp-Messenger ab. Denn Datenschutzskandale kommen beim Besitzer Facebook fast so zuverlässig wie die Jahreszeiten und mit jeder grösseren Enthüllung wandern einige Nutzer mehr zu anderen Diensten ab. Das Angebot ist gross und sogar einige Schweizer Angebote sind mit attraktiven Diensten auf dem Markt. Wir vergleichen im Folgenden die wichtigsten Messenger bezüglich Datenschutz und Funktionalität.

Hinweis: Alle vorgestellten Messenger sind sowohl für Android als auch für iOS im jeweiligen App-Store erhältlich.

WhatsApp

WhatsApp ist in der Schweiz der De-facto- Standard in Sachen Messenger. Von Jung bis Alt hat fast jeder Smartphone-Nutzer WhatsApp installiert und ist so erreichbar. Der Grund dafür ist vergleichsweise einfach: WhatsApp war zuerst da. Der Messenger erschien 2009, praktisch zusammen mit dem Aufkommen der ersten Smartphones und revolutionierte das Nachrichtenschreiben.

Besonders junge Nutzer mit limitierten SMS-Kontingenten rannten WhatsApp die Bude ein. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch, weil WhatsApp auf dem Handy das bot, was sie sich von Chat-Apps wie MSN Messenger, ICQ oder AIM her gewohnt waren – einfach jetzt auch mobil.

Funktional gesehen hat WhatsApp seinen Status als beliebtester Messenger durchaus verdient. Die App ist einfach zu bedienen, bietet alle wichtigen Extras, die man von einem Messenger erwarten kann, und ist auf allen relevanten Systemen zugänglich.