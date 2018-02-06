MHT-Dateien öffnen oder extrahieren

Angenommen, Sie haben von jemandem mit einem PC-Problem eine .zip-Datei erhalten. Darin steckt eine .mht-Datei, die mittels Windows-Problemaufzeichnung (auch: Schrittaufzeichnung, Problem Steps Recorder, psr.exe) entstanden ist. MHT-Dateien sind ein proprietäres Dateiformat. Der PSR erstellt den Problembericht aber in genau diesem Format. Nun möchten Sie sich so einen Bericht mal anschauen oder ihn gar bearbeiten.

Erstmal bloss reingucken

Unter Windows ist das reine Betrachten einer solchen Datei ein Leichtes. Doppelklicken Sie die Datei, dann sollte sie sich automatisch im Internet Explorer öffnen.

Wenn Sie mögen, können Sie die Datei auch in Microsoft Word öffnen. Hier empfiehlt es sich allerdings, via Layout/Ausrichtung aufs Querformat umzuschalten, damit die im Querformat gehaltenen Screenshots etwas besser Platz haben. Sie werden die Bilder auch dann noch einzeln verkleinern müssen. Grundsätzlich klappt aber das Bearbeiten relativ gut.

Aus dem Internet Explorer lässt sich eine .mht-Datei auch exportieren: Klicken Sie auf Seite/Speichern unter. Wählen Sie beim Dateityp Webseite, komplett (*.htm, *.html). Es entstehen zwei Objekte: Einmal eine HTML-Datei namens «Aufgezeichnete Schritte». Sie enthält den gesamten mittels Schrittaufzeichnung protokollierten Text. Das zweite Objekt ist ein Ordner «Aufgezeichnete Schritte-Dateien», der haufenweise .tmp-Dateien enthält. Und zwar immer paarweise, einmal mit und einmal ohne die Zeichenfolge «(1)». Jene ohne haben die Dateigrösse 0 Kilobytes, enthalten also keine Daten. Jene mit «(1)» sind eigentlich die Screenshots im JPG-Format. Die gilt es nun noch mit wenig Aufwand zu extrahieren.

Hierfür die Nerd-Tipps: Drücken und halten Sie die Shift-Taste (DE-Tastaturen: Umschalt), während Sie mit rechts auf den Ordner Aufgezeichnete Schritte-Dateien klicken. Im Kontextmenü sollte nun auch Eingabeaufforderung hier öffnen erscheinen. Klicken Sie diese an, landen Sie im Konsolenfenster, das praktischerweise schon den Ordner geöffnet hat. Tippen Sie den Befehl ren *(1).tmp *.jpg ein und drücken Sie Enter. Alle Dateien mit (1).tmp wurden nun in *.jpg umbenannt.