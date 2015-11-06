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Florian Bodoky
6. Nov 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Microsoft Edge: Beim Start mehrere Webseiten öffnen

Möchten Sie gleich beim Browserstart einen Überblick über mehrere bestimmte Websites? So gehts!
© Quelle: PCtipp.ch

Microsofts Browser Edge feiert mit Windows 10 seit Debüt. Noch ein bisschen vorbelastet wegen seines unbeliebten Vorgängers, hängt er noch hinter Chrome und Firefox her. Dabei bringt er einige gute Features mit wie dieses: Beim Öffnen des Browsers gehen automatisch mehrere Tabs mit Ihren Lieblings-Websites auf. Dieses Feature lässt sich ganz einfach einrichten.

 

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Klicken Sie auf das Einstellungs-Menü des Browsers (die drei Punkte ganz rechts).
  2. Im Menü Öffnen wählen Sie den Punkt Bestimmte Seite(n) aus.
  3. Klicken Sie auf das Drop-down-Fenster und wählen Sie Benutzerdefiniert aus.
  4. Geben Sie im Feld Webadresse eingeben beliebige URLs ein. Nach jeder Adresse klicken Sie rechts neben dem Feld auf das Plus-Symbol oder drücken die Enter-Taste.
  5. Per Drag&Drop können Sie die festgelegten Adressen in der Liste nach oben oder nach unten verschieben, je nachdem, in welcher Reihenfolge Sie die Tabs haben wollen.
  6. Starten Sie den Browser neu. 

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