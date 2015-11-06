Microsoft Edge: Beim Start mehrere Webseiten öffnen

Microsofts Browser Edge feiert mit Windows 10 seit Debüt. Noch ein bisschen vorbelastet wegen seines unbeliebten Vorgängers, hängt er noch hinter Chrome und Firefox her. Dabei bringt er einige gute Features mit wie dieses: Beim Öffnen des Browsers gehen automatisch mehrere Tabs mit Ihren Lieblings-Websites auf. Dieses Feature lässt sich ganz einfach einrichten.