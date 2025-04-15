Microsoft Fotos - Clevere Bildverwaltung zum Nulltarif

Sie finden die App auf Ihrem PC wie jede andere Anwendung, indem Sie auf das Start-Symbol unten klicken und danach auf Alle Apps. Dort entdecken Sie die Anwendung unter W als Windows Fotoanzeige. Alternativ können Sie die App auch über das Suchfeld in der Taskleiste suchen. Geben Sie dazu im Suchfeld in der Taskleiste einfach Microsoft Fotos ein und wählen Sie anschliessend die gefundene App Windows Fotoanzeige aus.

Möchten Sie die App in der Taskleiste behalten, klicken Sie per Rechtsklick auf die Taskbar des Programms und wählen An Taskleiste anheften, Bild 2.

Software aktualisieren

Damit Sie sicher alle Funktionen in dieser Wegleitung nutzen können, stellen Sie zuerst sicher, dass «Microsoft Fotos» auf dem neuesten Stand ist. Öffnen Sie den Microsoft Store über das Startmenü. Suchen Sie im Microsoft Store nach Microsoft Fotos und öffnen Sie die App-Übersichtsseite. Kontrollieren Sie, dass der Anbieter Microsoft Corporation ist. Ist Ihre App nicht auf dem neuesten Stand, zeigt es Ihnen den Button Aktualisieren an. Stellen Sie sicher, dass Sie «Microsoft Fotos» geschlossen haben und klicken Sie auf Aktualisieren. Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist. Ist kein Update nötig, zeigt Windows den Button Öffnen an.

Fotos speichern

«Microsoft Fotos» holt sich die Bilder standardmässig aus dem Windows-Systemordner Bilder. Sie können Ihre Fotos also in diesen Ordner verschieben und schon erscheinen Sie in der Übersicht von «Microsoft Fotos».

Auch OneDrive ist in «Microsoft Fotos» standardmässig eingebunden. Speichern Sie Fotos in OneDrive, etwa von Ihrem Smartphone aus, werden diese ebenfalls in «Microsoft Fotos» angezeigt. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie mit Ihrem Microsoft-Konto auf dem Computer angemeldet sind.

Falls Sie ein iPhone haben und Ihre Fotos dort via iCloud sichern, können Sie auch diese in «Microsoft Fotos» einbinden. Klicken Sie dazu links auf iCloud-Fotos und folgen Sie danach den Anweisungen.

Achtung: Sie müssen dazu die zusätzliche App «iCloud» von Apple herunterladen. Sie werden im Zuge des Einrichtungsprozesses automatisch zum Download aufgefordert.

Fotos von iPhones und Android-Handys können Sie auch via OneDrive-App mit «Microsoft Fotos» synchronisieren. Falls Sie die App noch nicht auf Ihrem Smartphone eingerichtet haben, gehen Sie in «Microsoft Fotos» unten links zu Auf Fotos auf Ihrem Smartphone zugreifen und folgen Sie den Anweisungen.

Wichtige Funktionen

Andere Ordner zur App hinzufügen

Microsoft Fotos hat mittlerweile einige spannende Funktionen zu bieten. Am besten ist es, wenn Sie sich etwas Zeit nehmen und einfach herumprobieren. Um Ihnen aber ein gute Startgrundlage zu geben, haben wir für Sie die wichtigsten Funktionen zusammengestellt.

Standardmässig enthält die App alle Fotos in Ihrem Ordner Bilder sowie die in Ihrem OneDrive-Konto gespeicherten Fotos (wenn Ihr OneDrive-Konto verbunden ist). Die App bietet Ihnen jedoch die Möglichkeit, weitere Ordner hinzuzufügen, was die Bearbeitung von Bildern aus anderen Ordnern erleichtert.

Klicken Sie dazu links auf den Menüpunkt Ordner. Es öffnet sich die Übersicht, aller Ordner, die für die Anzeige von Bildern berücksichtigt werden, Bild 3. Klicken Sie dort auf Ordner hinzufügen und wählen Sie Ihren gewünschten Ordner aus.