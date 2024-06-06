Wie Microsoft Ihnen den Kontakt-Export aus Windows Mail vereitelt

Aber zurück zum Thema. Was Microsoft Ihnen bis zum Umstiegsversuch auf Outlook (siehe oben) verschweigt, ist die Tatsache, dass Sie Ihre lokal gespeicherten Kontakte und offenbar auch Termine auf keinem vernünftigen Weg in Ihr neues Mailprogramm bringen, egal, auf welches Sie umsteigen.

Ich habs wirklich versucht

Die Ausgangslage war hier ein virtueller PC mit lokalem Konto und Windows 10. In Windows Mail war ein GMX-Konto erfasst (IMAP). Ein paar Testkontakte waren ebenfalls hinzugefügt. Die Idee war, diese irgendwie ohne händisches Abtippen dort herauszubekommen.

Alles habe ich probiert, sogar mit Hacker-ähnlichen Methoden an die von Microsoft gesperrten Files zu gelangen, die in Unterordnern von C:\Users\MeinName\AppData\Local\Comms liegen. In diesen vermute ich nämlich die Kontakte. Aber hierfür müsste man erstens Zugriff auf die Files bekommen und zweitens diese auch öffnen können. Das Nächstliegende hat auch nicht funktioniert: Einfach ein bestehendes Microsoft-Konto hinzufügen, in der Hoffnung, die Kontakte würden dann in dieses hinein synchronisiert. Klappte nicht.

Oder zähneknirschend das lokale Konto in ein neues Microsoft-Konto umwandeln. Dann sollte es doch gehen, richtig? Nein. Wenn die Kontakte ursprünglich im lokalen Konto erstellt worden sind, dann bleiben die dort drin gefangen. Offenbar bis in alle Ewigkeit.

Der einzige Weg zum Kontakt-Export aus Windows Mail

Einen einzigen Weg habe ich gefunden. Der ginge so: Klicken Sie in der Appaufs Icon für. Es öffnet sich die Liste mit Ihren Kontakten. Klicken Sie den ersten Kontakt an. Oben finden Sie ein-Symbol mit einem geschwungenen, nach rechts weisenden Pfeil, auf das Sie klicken. Nun klicken Sie aufund greifen zu