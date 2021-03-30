Microsoft Office: Emojis deaktivieren

Emojis, die teils lustigen oder informativen Symbole, haben nicht nur Facebook, Twitter & Co. im Sturm erobert, sondern auch in Office-Anwendungen und Windows 10 Fuss gefasst. Aber diese Smilys haben nicht nur Freunde.

Beim Eintippen eines Textes, z.B. bei Erwähnung eines Laufwerkbuchstabens in Klammern (C:), ersetzt aus heiterem Himmel und ungefragt eines der Lachgesichter die Zeichen «:)». Und wenn Sie unter Windows 10 aus Versehen Windowstaste+Punkt (.) drücken, erscheint das Emoji-Panel. Beides kann unbeabsichtigt passieren. Darum hier die Tipps, wie Sie in Microsoft Office und Windows 10 die Emojis bändigen oder gar ganz abschalten.

Leider kein Abschalten von Emojis in Windows 10

Wir kennen derzeit keinen Weg, das Emoji-Panel in Windows 10 komplett abzuschalten. Googeln Sie ruhig selbst nach der Frage; Sie finden haufenweise Tipps, die in früheren Windows-10-Versionen scheints noch funktioniert haben. Damals half angeblich, im Registry-Editor innerhalb von HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings oder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0807\im_1 (für «Deutsch Schweiz») den DWORD-Eintrag EnableExpressiveInputShellHotkey anzubringen und auf 0 zu setzen. Wir haben es an einem Windows 10 (20H2) ausprobiert – Fehlanzeige! Auch nach einem Reboot taucht das Emoji-Panel über die Tastenkombination Windowstaste+Punkt weiterhin auf.

Emoji-Panel gleich wieder schliessen: Es gibt nur eine Einstellung, die vielleicht etwas Linderung bringt. Vielleicht drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+Punkt sogar absichtlich. Aber nach Auswahl des gewünschten Zeichens soll sich dieses auch bitte sofort wieder schliessen, damit Sie es nicht selbst jedes Mal übers X oben rechts wegklicken müssen. Wenigstens hierfür sieht Microsoft eine Einstellung vor. Gehen Sie zu Start/Einstellungen/Geräte/Eingabe. Scrollen Sie im rechten Teil herunter, bis Sie zu «Weitere Tastatureinstellungen» gelangen. Klicken Sie darunter auf Erweiterte Tastatureinstellungen. Deaktivieren Sie unterhalb von Emoji-Bereich die Option Bereich nach der Eingabe eines Emojis nicht automatisch schliessen.