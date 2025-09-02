Von Microsoft Office zu iWork

Die Oberfläche unterscheidet sich deutlich von derjenigen in Microsoft Office. Und das ist auch gut so, denn eigentlich braucht die Welt keinen weiteren Office-Klon. Sie wirkt aufgeräumt, modern und nach einer kurzen Umgewöhnung sehr zugänglich. Alle drei Programme werden kostenlos mit jedem Apple-Gerät mitgeliefert oder lassen sich nachträglich im App-Store herunterladen, sowohl für den Mac als auch für das iPad und iPhone. Eine Windows-Version fehlt und sie wird wohl nie kommen. Doch über icloud.com lassen sich die Dokumente in jedem modernen Webbrowser bearbeiten: unter einer Oberfläche, die den Desktop-Anwendungen zum Verwechseln ähnlich sieht.

Die drei iWork-Anwendungen öffnen Microsoft-Office-Dateien mit den Erweiterungen «.docx», «.xlsx» und «.pptx». Umgekehrt lassen sich die iWork-Dateien im Menü Ablage mit dem Befehl Exportieren in diesen drei Formaten speichern.

Allerdings wird es in den meisten Fällen zu Reibungsverlusten kommen. Deshalb ist dieser Austausch nicht dafür gedacht, um iWork fliessend und harmonisch in einer typischen Microsoft-Umgebung zu verwenden. Vielmehr bilden Import und Export zusammen den «Plan B» – oder sind als Brücke für Umsteiger zu verstehen.

Inhalte extrahieren

Sollte es bei der Konvertierung von sehr grossen oder komplexen Office-Dokumenten zu unerwarteten Problemen kommen, lassen sich immer noch Bilder und andere Informationen aus der Microsoft-Office-Datei extrahieren. Markieren Sie die Datei im Finder, Bild 2 A, und rufen Sie mit Command+I die Informationen auf. Ändern Sie unter Name & Suffix B die Dateierweiterung auf .zip, denn Office-Dateien sind nichts anderes als Zip-­Archive. Danach lässt sich die ehemalige Office-Datei mit einem Doppelklick entpacken C und gibt ihren Inhalt preis.