Microsoft Outlook: Termine für mehrere Zeitzonen erstellen

Wenn Sie manchmal Zeitzonen-übergreifende, digitale Meetings haben, dann sollte tunlichts abgeklärt werden, wessen «10 Uhr vormittags» gemeint ist, wenn um 10 Uhr vormittags eine Sitzung anberaumt wird. Einfach um gehen lässt sich dieses Problem, wenn der Termin in Outlook angekündigt wird. Das geht nämlich so, dass verschiedene Zeitzonen in den Termin aufgenommen werden kann. So weiss z.B. der Britische Kollege, dass er bereits um 9 Uhr früh bereit sein muss, die bulgarische Kollegin darf dafür bis 11 Uhr warten. So gehts: