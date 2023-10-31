Videokonferenz-Tool
Als Microsoft-Teams-Benutzer mit privaten Teams-Nutzern chatten – so gehts
Seit Mai 2021 ist das Videokonferenz-Tool Microsoft Teams auch kostenlos für Privatanwender verfügbar. Zu Beginn konnten Nutzerinnen und Nutzer der Gratisversion für Familie und Freunde jedoch nicht mit jenen der kommerziellen Firmenversion kommunizieren. So klappt es mit der neuen (kommerziellen) Teams-Version.
So funktionierts
Teams-Nutzer mit Geschäfts-Microsoft-Konto benötigen lediglich die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eines privaten Teams-Nutzers. Damit kann eine Besprechungs-Einladung übermittelt werden. Laut Blog-Eintrag kann man einen Eins-zu-Eins-Chat oder auch einen Gruppenchat mit Benutzern eines persönlichen Microsoft-Kontos starten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Chat.
- Wählen Sie Neuer Chat.
- Im Feld An: tippen Sie eine private E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer ein.
- Klicken Sie auf [Beispiel-E-Mail-Adresse] extern durchsuchen.
- Das private Microsoft-Konto der Autorin wurde als extern erkannt und konnte ausgewählt werden.
- Geben Sie eine Nachricht ein und klicken Sie auf Senden.
- Die Person mit der privaten Teams-Version erhält via Chat-Tab eine Besprechungs-Einladung. Wenn die Person auf Annehmen klickt, kommt die Kommunikation zustande.
Microsoft Teams für den persönlichen Gebrauch ist über diesen Link für Windows 10 und Windows 11 verfügbar.
Hinweis: Dies wurde unter Windows-11-Pro (22H2) mit der kommerziellen, neuen Teams-Version 23272.2707.2453.769 (64-Bit) sowie unter Windows-11-Pro (22H2) mit der privaten Teams-Version 23275.702.2421.2406 durchgeführt.
(Ursprung Januar 2022, aktualisiert am 31.10.2023)
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