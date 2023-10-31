Als Microsoft-Teams-Benutzer mit privaten Teams-Nutzern chatten – so gehts

Seit Mai 2021 ist das Videokonferenz-Tool Microsoft Teams auch kostenlos für Privatanwender verfügbar. Zu Beginn konnten Nutzerinnen und Nutzer der Gratisversion für Familie und Freunde jedoch nicht mit jenen der kommerziellen Firmenversion kommunizieren. So klappt es mit der neuen (kommerziellen) Teams-Version.

So funktionierts

Teams-Nutzer mit Geschäfts-Microsoft-Konto benötigen lediglich die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eines privaten Teams-Nutzers. Damit kann eine Besprechungs-Einladung übermittelt werden. Laut Blog-Eintrag kann man einen Eins-zu-Eins-Chat oder auch einen Gruppenchat mit Benutzern eines persönlichen Microsoft-Kontos starten.