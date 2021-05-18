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Claudia Maag
18. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Microsoft Teams for Business: Standort teilen

Falls Sie einem Arbeitskollegen mitteilen möchten, wo genau Sie sich befinden, können Sie Ihren Standort mit der mobilen Business-Version von Teams verschicken.
© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

In der mobilen Version (Microsoft-365-Account) geht dies folgendermassen:

  1. Tippen Sie auf die Registerkarte Chat und wählen den gewünschten Chat aus.

  2. Im unteren Display-Bereich tippen Sie nun auf das Plus-Symbol.
  3. Aus der Liste wählen Sie Standort.

  4. Sie werden nach der Zugriffs-Erlaubnis für Teams gefragt. Bestätigen Sie via Tippen auf Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen.

  5. Wenn Ihre GPS-Lokalisierung auf dem Handy aktiviert ist, wird diekt Ihr Standort angezeigt. Tippen Sie auf Standort teilen. Ihr Standort wird direkt verschickt.
Hinweis: Dies wurde mit der Business-Version von Microsoft Teams in der Version 1416/1.0.0 für Android durchgeführt.

Zusatz-Tipp: Privaten Account hinzufügen

Neu ist auch eine private Teams-Version ab sofort verfügbar. Wenn Sie Teams beruflich verwenden, können Sie  zusätzlich einen privaten Account nutzen. Um ein persönliches Microsoft-Konto hinzuzufügen, klicken Sie in der PC- oder mobilen Version auf Ihr Profilfoto und wählen anschliessend + (Persönliches) Konto hinzufügen. Melden Sie sich anschliessend mit den entsprechenden Kontoinformationen an.

Wer mit dem Business-Account angemeldet ist, kann ein privates Microsoft-Konto hinzufügen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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