18. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Microsoft Teams for Business: Standort teilen
Falls Sie einem Arbeitskollegen mitteilen möchten, wo genau Sie sich befinden, können Sie Ihren Standort mit der mobilen Business-Version von Teams verschicken.
In der mobilen Version (Microsoft-365-Account) geht dies folgendermassen:
- Tippen Sie auf die Registerkarte Chat und wählen den gewünschten Chat aus.
- Im unteren Display-Bereich tippen Sie nun auf das Plus-Symbol.
- Aus der Liste wählen Sie Standort.
- Sie werden nach der Zugriffs-Erlaubnis für Teams gefragt. Bestätigen Sie via Tippen auf Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen.
- Wenn Ihre GPS-Lokalisierung auf dem Handy aktiviert ist, wird diekt Ihr Standort angezeigt. Tippen Sie auf Standort teilen. Ihr Standort wird direkt verschickt.
Zusatz-Tipp: Privaten Account hinzufügen
Neu ist auch eine private Teams-Version ab sofort verfügbar. Wenn Sie Teams beruflich verwenden, können Sie zusätzlich einen privaten Account nutzen. Um ein persönliches Microsoft-Konto hinzuzufügen, klicken Sie in der PC- oder mobilen Version auf Ihr Profilfoto und wählen anschliessend + (Persönliches) Konto hinzufügen. Melden Sie sich anschliessend mit den entsprechenden Kontoinformationen an.
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