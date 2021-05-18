Microsoft Teams for Business: Standort teilen

In der mobilen Version (Microsoft-365-Account) geht dies folgendermassen:

Tippen Sie auf die Registerkarte Chat und wählen den gewünschten Chat aus. Im unteren Display-Bereich tippen Sie nun auf das Plus-Symbol. Aus der Liste wählen Sie Standort. Sie werden nach der Zugriffs-Erlaubnis für Teams gefragt. Bestätigen Sie via Tippen auf Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen. Wenn Ihre GPS-Lokalisierung auf dem Handy aktiviert ist, wird diekt Ihr Standort angezeigt. Tippen Sie auf Standort teilen. Ihr Standort wird direkt verschickt.

Zusatz-Tipp: Privaten Account hinzufügen

Dies wurde mit der Business-Version von Microsoft Teams in der Version 1416/1.0.0 für Android durchgeführt.

Neu ist auch eine private Teams-Version ab sofort verfügbar. Wenn Sie Teams beruflich verwenden, können Sie zusätzlich einen privaten Account nutzen. Um ein persönliches Microsoft-Konto hinzuzufügen, klicken Sie in der PC- oder mobilen Version auf Ihr Profilfoto und wählen anschliessend + (Persönliches) Konto hinzufügen. Melden Sie sich anschliessend mit den entsprechenden Kontoinformationen an.