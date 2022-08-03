Microsoft-Teams-Meeting mit einer ID beitreten

Wer einen Termin für ein Teams-Meeting erhält, kann einerseits die Sitzung direkt über eine Schaltfläche in diesem Termin starten. Andererseits kann man auf die Registerkarte Kalender klicken und dann entweder ein Sofortmeeting oder eine + Neue Besprechung starten.

Neu findet sich dort ausserdem die Schaltfläche # Mit einer ID beitreten. Sie benötigen hierfür eine Meeting-ID und einen Passcode (Kennwort). Beides finden Sie in der Detailansicht eines Termins. Es sei erwähnt, dass dies um einiges umständlicher ist, als direkt bei einem Termin schnell auf Teilnehmen zu klicken. Doch es ist möglich und ergibt beispielsweise Sinn, wenn Sie eine Besprechung mit Personen ausserhalb Ihres Unternehmens durchführen oder den Zugriff per Kennwort schützen möchten.