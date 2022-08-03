Tipps & Tricks
Microsoft-Teams-Meeting mit einer ID beitreten
Wer einen Termin für ein Teams-Meeting erhält, kann einerseits die Sitzung direkt über eine Schaltfläche in diesem Termin starten. Andererseits kann man auf die Registerkarte Kalender klicken und dann entweder ein Sofortmeeting oder eine + Neue Besprechung starten.
Neu findet sich dort ausserdem die Schaltfläche # Mit einer ID beitreten. Sie benötigen hierfür eine Meeting-ID und einen Passcode (Kennwort). Beides finden Sie in der Detailansicht eines Termins. Es sei erwähnt, dass dies um einiges umständlicher ist, als direkt bei einem Termin schnell auf Teilnehmen zu klicken. Doch es ist möglich und ergibt beispielsweise Sinn, wenn Sie eine Besprechung mit Personen ausserhalb Ihres Unternehmens durchführen oder den Zugriff per Kennwort schützen möchten.
- Klicken Sie doppelt auf einen Teams-Besprechungstermin, um die Details zu sehen. In unserem Beispiel handelt es sich um einen Outlook-365-Termin.
- Gleich unterhalb von Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen finden Sie die Besprechungs-ID sowie den Kenncode.
Weitere Tipps rund um Microsoft Teams finden Sie in diesem Artikel.
Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (21H2) und der kommerziellen Teams-Version 1.5.00.17656 (64-Bit) durchgeführt.
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