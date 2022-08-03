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Claudia Maag
3. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Microsoft-Teams-Meeting mit einer ID beitreten

Nebst den bisherigen Möglichkeiten, um an einem Teams-Meeting teilzunehmen, können Sie nun auch über eine Meeting-ID beitreten.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wer einen Termin für ein Teams-Meeting erhält, kann einerseits die Sitzung direkt über eine Schaltfläche in diesem Termin starten. Andererseits kann man auf die Registerkarte Kalender klicken und dann entweder ein Sofortmeeting oder eine + Neue Besprechung starten.

Neu findet sich dort ausserdem die Schaltfläche # Mit einer ID beitreten. Sie benötigen hierfür eine Meeting-ID und einen Passcode (Kennwort). Beides finden Sie in der Detailansicht eines Termins. Es sei erwähnt, dass dies um einiges umständlicher ist, als direkt bei einem Termin schnell auf Teilnehmen zu klicken. Doch es ist möglich und ergibt beispielsweise Sinn, wenn Sie eine Besprechung mit Personen ausserhalb Ihres Unternehmens durchführen oder den Zugriff per Kennwort schützen möchten.

  1. Klicken Sie doppelt auf einen Teams-Besprechungstermin, um die Details zu sehen. In unserem Beispiel handelt es sich um einen Outlook-365-Termin.
  2. Gleich unterhalb von Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen finden Sie die Besprechungs-ID sowie den Kenncode.

In den Termindetails finden Sie die Meeting-ID samt Passwort

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie auf Kalender.
  • Wählen Sie den Button # Mit einer ID beitreten.
  • Copy/Pasten Sie nun sowohl die Besprechungs-ID als auch das Passwort in das Pop-up-Fenster.
  • Klicken Sie anschliessend auf Besprechung beitreten.
  • Wie gewohnt können Sie hier die Video- und Audiooptionen definieren und anschliessend auf Jetzt teilnehmen klicken.

    • Weitere Tipps rund um Microsoft Teams finden Sie in diesem Artikel.

    Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (21H2) und der kommerziellen Teams-Version  1.5.00.17656 (64-Bit) durchgeführt.

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