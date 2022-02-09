Microsoft Teams Privat: Gruppenchat erstellen

Microsoft Teams für Privatpersonen ist über diesen Link downloadbar und unter Windows 11 in der Regel schon vorinstalliert. Die Desktopversion ist für Windows (10 und 11) und macOS verfügbar.

Hinweis 1: In der Desktop-Version für Windows 11 war im Gruppenchat die (Video-)Anruf-Option nicht möglich. Die beiden Schaltflächen waren in unserem Kurztest grau hinterlegt (inaktiv). Das könnte aber auch daran liegen, dass einer der drei testhalber hinzugefügten Teams-User (und unter 3 gibts keine Gruppe) ein Business-Account war.

Zusatztipp: Wer einen Videoanruf starten möchte, kann unter Chat oben direkt auf das Kamera-Icon (Jetzt besprechen) klicken. Privatanwenderinnen können sich mit bis zu 300 Personen in einem Videoanruf treffen, welcher bis zu 24 Stunden dauern kann.

Hinweis 2: Dies wurde unter Windows 11 und der Microsoft-Teams-für-Privatpersonen-Version 22006.600.1133.7409 durchgeführt.