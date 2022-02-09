Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
9. Feb 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Microsoft Teams Privat: Gruppenchat erstellen

So erstellen Sie einen Teams-Gruppenchat für Freunde oder die Familie.

Microsoft Teams für Privatpersonen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Seit Mai 2021 ist das Business-Videokonferenz-Tool Microsoft Teams auch kostenlos für Familie und Freunde verfügbar (PCtipp berichtete). Die Privatversion weicht ein wenig von der kostenpflichtigen Variante ab, ist aber funktionsmässig relativ nahe dran. Auch mit der Privatversion kann man Chatten, Videoanrufe führen und den Kalender nutzen. Wie Sie einen Gruppenchat eröffnen, ist unten erklärt.

Windows-Desktopversion (Windows 11)

  1. Öffnen Sie die Privatversion von Microsoft Teams.
  2. Klicken Sie in der linken Spalte auf Chat sowie auf die Schaltfläche Neuer Chat.
  3. Beim Feld An finden Sie rechts die Schaltfläche Gruppennamen hinzufügen. Klicken Sie darauf.
  4. Geben Sie den Gruppennamen ein. Unterhalb wird der Name (oder die E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer) der Gruppenmitglieder eingetippt. Es müssen mindestens 3 Teilnehmende sein. Sollte eine Person Teams noch nicht nutzen, können Sie unter dem Chat-Tab via Schaltfläche Zu Teams einladen jemanden auf die Desktop-App aufmerksam machen.

  5. Geben Sie unten im Nachrichtenfeld eine Info oder ein Hallo für die Teilnehmenden ein und drücken dann entweder die Enter-Taste oder klicken auf die Senden-Schaltfläche rechts.
  6. Dies hat sowohl mit einem privaten als auch mit einem beruflichen Microsoft-Teams-Konto geklappt. Die Personen erhalten im Chat-Tab eine Benachrichtigung.

Geben Sie dem Gruppenchat einen Namen und wählen Sie die Teilnehmenden aus

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Microsoft Teams für Privatpersonen ist über diesen Link downloadbar und unter Windows 11 in der Regel schon vorinstalliert. Die Desktopversion ist für Windows (10 und 11) und macOS verfügbar.

Hinweis 1: In der Desktop-Version für Windows 11 war im Gruppenchat die (Video-)Anruf-Option nicht möglich. Die beiden Schaltflächen waren in unserem Kurztest grau hinterlegt (inaktiv). Das könnte aber auch daran liegen, dass einer der drei testhalber hinzugefügten Teams-User (und unter 3 gibts keine Gruppe) ein Business-Account war.

Zusatztipp: Wer einen Videoanruf starten möchte, kann unter Chat oben direkt auf das Kamera-Icon (Jetzt besprechen) klicken. Privatanwenderinnen können sich mit bis zu 300 Personen in einem Videoanruf treffen, welcher bis zu 24 Stunden dauern kann.

Hinweis 2: Dies wurde unter Windows 11 und der Microsoft-Teams-für-Privatpersonen-Version 22006.600.1133.7409 durchgeführt.

Kommentare

Microsoft Teams Messaging Tipps Office Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare