Microsoft Teams Privat: Einen Kontakt blockieren – so gehts

Mit den folgenden Tipps können Sie einen Kontakt in Microsoft Teams für Privatpersonen sperren oder wieder entsperren.

Nach dem Öffnen der Privatversion von Microsoft Teams gehen Sie zur Registerkarte Chat. Fahren Sie mit der Maus über den Namen der Person, die Sie blockieren möchten. Rechts eines Chats sehen Sie nun ein Drei-Punkte-Symbol (Weitere Optionen). Wählen Sie dies aus. Im Pop-up-Menü finden Sie nun unter anderem Blockieren. Klicken Sie drauf. Unterhalb des Namens der Person wird anschliessend angezeigt: «Diese Person wurde blockiert».

Wenn Sie jemanden komplett ausschliessen möchten, bedenken Sie, dass Sie zwar deren/dessen Nachrichten nicht mehr sehen, aber wenn sich dieser Kontakt mit Ihnen in einer Gruppe befindet, kann sie/er noch immer diverse Inhalte sehen. In den Einstellungen heisst es: «(…) Den blockierten Benutzern werden weiterhin alle Inhalte angezeigt, die Sie in einer Gruppe senden, in der Sie Mitglieder sind, einschliesslich Nachrichten, Dateien und Live-Standorte.» Entfernen Sie den blockierten Kontakt darum unbedingt aus der Gruppe bzw. den Gruppenchats. Die Teilnehmer finden Sie rechts beim-Symbol. Via-Symbol wird ein Kontakt aus der Gruppe entfernt.

So können Sie eine Person wieder entsperren