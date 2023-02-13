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Claudia Maag
13. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.

Mobile App

Microsoft To Do: Widget anpassen

Möchten Sie das Widget auf dem Home-Screen anzeigen lassen und es gleich anpassen? So gehts.

Mit der Microsoft-To-Do-App können Sie ein Widget auf dem Homescreen anzeigen lassen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Microsofts To-Do-App ist simpel und integriert sich mittlerweile nahtlos in die Office-365-Palette. Doch auch wenn man letztere nicht verwendet, kann man die Organisations-App (Android, iOS) kostenlos nutzen. Die App ist auch als Widget verwendbar, welches man personalisieren kann.

To-Do-Widget hinzufügen

  1. Suchen Sie die To-Do-App von Microsoft auf Ihrem Smartphone.
  2. Drücken Sie etwas länger auf das App-Icon und wählen dann das Symbol mit den vier Vierecken (Widgets).
  3. Drücken und halten Sie das To-Do-Widget und platzieren Sie es auf Ihrem Home-Bildschirm.

To-Do-Widget anpassen

  1. Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen)
  2. Hier können Sie nun die Deckkraft oder den Schriftgrad festlegen.
  3. Auch die Anzeige von Aufgaben kann angepasst werden (Erledigte Aufgaben bzw. Aufgabendetails anzeigen lassen oder nicht).

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Microsoft-To-Do-App-Version 2.89.465.02 durchgeführt.

Weitere Tipps rund um Microsoft To Do finden Sie hier und hier.

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