Microsoft To Do: Widget anpassen

Microsofts To-Do-App ist simpel und integriert sich mittlerweile nahtlos in die Office-365-Palette. Doch auch wenn man letztere nicht verwendet, kann man die Organisations-App (Android, iOS) kostenlos nutzen. Die App ist auch als Widget verwendbar, welches man personalisieren kann.

To-Do-Widget hinzufügen

Suchen Sie die To-Do-App von Microsoft auf Ihrem Smartphone. Drücken Sie etwas länger auf das App-Icon und wählen dann das Symbol mit den vier Vierecken (Widgets). Drücken und halten Sie das To-Do-Widget und platzieren Sie es auf Ihrem Home-Bildschirm.

To-Do-Widget anpassen

Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen) Hier können Sie nun die Deckkraft oder den Schriftgrad festlegen. Auch die Anzeige von Aufgaben kann angepasst werden (Erledigte Aufgaben bzw. Aufgabendetails anzeigen lassen oder nicht).

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Microsoft-To-Do-App-Version 2.89.465.02 durchgeführt.

Weitere Tipps rund um Microsoft To Do finden Sie hier und hier.