13. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.
Mobile App
Microsoft To Do: Widget anpassen
Möchten Sie das Widget auf dem Home-Screen anzeigen lassen und es gleich anpassen? So gehts.
Microsofts To-Do-App ist simpel und integriert sich mittlerweile nahtlos in die Office-365-Palette. Doch auch wenn man letztere nicht verwendet, kann man die Organisations-App (Android, iOS) kostenlos nutzen. Die App ist auch als Widget verwendbar, welches man personalisieren kann.
To-Do-Widget hinzufügen
- Suchen Sie die To-Do-App von Microsoft auf Ihrem Smartphone.
- Drücken Sie etwas länger auf das App-Icon und wählen dann das Symbol mit den vier Vierecken (Widgets).
- Drücken und halten Sie das To-Do-Widget und platzieren Sie es auf Ihrem Home-Bildschirm.
To-Do-Widget anpassen
- Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen)
- Hier können Sie nun die Deckkraft oder den Schriftgrad festlegen.
- Auch die Anzeige von Aufgaben kann angepasst werden (Erledigte Aufgaben bzw. Aufgabendetails anzeigen lassen oder nicht).
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Microsoft-To-Do-App-Version 2.89.465.02 durchgeführt.
Weitere Tipps rund um Microsoft To Do finden Sie hier und hier.
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