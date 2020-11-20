20. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.
Shopping
Migros- und Coop-Karten in Bring! hinterlegen – so gehts
Halten Sie beim Lebensmitteleinkauf anstelle des Einkaufszettels die Bring!-App vor sich? An der Kasse müssen Sie weder den Bon noch die Firmen-App öffnen, sondern können Cumulus- und Supercard-Karte in der Shopping-App vorzeigen.
Wer im Laden kein physisches Einkaufszätteli vor sich hält, sondern die Bring!-App verwendet, der möchte an der Kasse vermutlich nicht nochmal eine andere App, beispielsweise die Migros-App, öffnen, um dann seine Cumulus oder Supercard vorweisen zu können. Wer möchte, kann beide Karten auch innerhalb der Bring!-App hinzufügen.
- Tippen Sie in der Bring!-App oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Wählen Sie im sich nun öffnenden Fenster Karten aus.
- Tippen Sie auf + Füge deine erste Karte hinzu.
- Erlauben Sie der App die Verwendung der Smartphone-Kamera.
- Scannen Sie nun den Barcode Ihrer Migros- oder Coop-Karte.
- Benennen Sie diese; auf Wunsch können Sie ihr eine Farbe zuweisen.
- Für weitere Karten: Tippen Sie auf + Karte hinzufügen.
- Um sie dann an der Kasse vorzuweisen, wiederholen Sie Schritte 1 und 2.
Wie Sie Bring! mit Google Home verknüpfen und Ihre Einkäufe per Spracheingabe der Poschti-Liste hinzufügen, ist in diesem Tipp erklärt.
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