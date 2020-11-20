Migros- und Coop-Karten in Bring! hinterlegen – so gehts

Wer im Laden kein physisches Einkaufszätteli vor sich hält, sondern die Bring!-App verwendet, der möchte an der Kasse vermutlich nicht nochmal eine andere App, beispielsweise die Migros-App, öffnen, um dann seine Cumulus oder Supercard vorweisen zu können. Wer möchte, kann beide Karten auch innerhalb der Bring!-App hinzufügen.

Tippen Sie in der Bring!-App oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol. Wählen Sie im sich nun öffnenden Fenster Karten aus. Tippen Sie auf + Füge deine erste Karte hinzu. Erlauben Sie der App die Verwendung der Smartphone-Kamera. Scannen Sie nun den Barcode Ihrer Migros- oder Coop-Karte. Benennen Sie diese; auf Wunsch können Sie ihr eine Farbe zuweisen. Für weitere Karten: Tippen Sie auf + Karte hinzufügen. Um sie dann an der Kasse vorzuweisen, wiederholen Sie Schritte 1 und 2.

Wie Sie Bring! mit Google Home verknüpfen und Ihre Einkäufe per Spracheingabe der Poschti-Liste hinzufügen, ist in diesem Tipp erklärt.