Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
17. Nov 2021
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Migros: «SubitoGo» einrichten – so gehts

Nach dem Self-Checkout und dem Selbst-Scannen mit dem Subito-Scanner kommt nun das Scannen via App. SubitoGo ist eine neue Funktion in der Migros-Einkaufen-App. So richten Sie den Dienst ein.

Die Funktion SubitoGo in der Migros-Einkaufen-App

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die Migros-Einkaufen-App, hier noch ohne SubitoGo-Tab

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Zwar gibt es in der Migros bereits mehrere Subito-Services, beispielsweise den Self-Checkout, bei dem Kundinnen und Kunden die Produkte über einen Scanner ziehen und an einem Terminal bezahlen sowie das Self-Scanning, bei dem mit einem Scanner die Produkte direkt im Regal gescannt und anschliessend in die Einkaufstasche gelegt werden kann. Bei beiden muss man jedoch noch an einer Kasse anstehen. Nun kommt die App hinzu, wodurch das Anstehen ganz entfällt.

Gerade hat die Migros verkündet, dass SubitoGo schrittweise in der ganzen Schweiz eingeführt wird (PCtipp berichtete). Die App Migros – einkaufen & Sparen ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.

Wer diese App bereits verwendet, die Coupons freigegeben und das Per-App-Bezahlen bereits eingerichtet hat, kann den ersten Abschnitt überspringen und beim Abschnitt SubitoGo einrichten starten.

Für Migros-Einkaufen-App-Neulinge

Anmeldung, Bons und Coupons freigeben, «Mit App bezahlen» einrichten

  1. Laden Sie die Migros-App für Ihr Smartphone herunter und öffnen Sie diese.
  2. Tippen Sie auf die Schaltfläche Jetzt anmelden.

  3. Seit längerem verwendet Migros zum Einloggen das Migros-Login, das z.B. auch für das Migros-Online-Shopping verwendet wird (ehemals LeShop). Melden Sie sich damit an.
  4. Wer möchte, kann die Wohnregion hinterlegen, um künftig von Migros-Aktionen zu profitieren. Bei der Autorin war die Wohngemeinde bereits hinterlegt. Sie können dies entweder Speichern oder auf Später einrichten tippen.
  5. Wer bisher die blauen Coupons analog über die Theke gereicht hat: Die digitale Nutzung muss einmalig in der App aktiviert und freigegeben werden.
  6. Unter dem Tab Portemonnaie finden Sie auch Mit der App bezahlen, das einmal eingerichtet werden muss. Tippen Sie hierzu auf Jetzt einrichten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Für das Entsperren kann entweder ein Code oder ein biometrisches Verfahren (Fingerabdrucksensor) verwendet werden. Nebst anderen Zahlungsmitteln wie den üblichsten Karten (auch PoFi) ist Twint verfügbar.

  7. Nachdem dies abgeschlossen ist, finden Sie unten in der App zusätzlich die Registerkarte SubitoGo

SubitoGo einrichten

  1. Erscheint bei Ihnen nun unten in der App der SubitoGo-Tab, tippen Sie darauf.
  2. Gehen Sie zu SubitoGo einrichten.
  3. Akzeptieren Sie die AGB.
  4. Fügen Sie allenfalls ein Zahlungsmittel hinzu.
  5. Bestätigen Sie via Code oder Fingerabdruckscan.
  6. Bei Twint: Bestätigen Sie via Zahlungsmittel hinterlegen.
  7. Tippen Sie auf Fortfahren.
  8. Nun gehts zu Einkauf starten.

Hinweis: Da in der Wohngemeinde der Redaktorin «SubitoGo» noch nicht verfügbar ist, konnte dies nicht ausprobiert werden. Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Migros-Einkaufen-&-Sparen-App in der Version 7.13.0 durchgeführt.

Inhalt

Kommentare

Apps Handel Schweiz Tipps Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare