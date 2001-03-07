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PCtipp Redaktion
7. Mär 2001
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Von Minidisc nach MP3

Zur Sicherung meiner LPs habe ich sie seinerzeit auf Sony Minidisks überspielt. Jetzt möchte ich die Tracks von den Minidisks auf die Harddisk meines Computers im mp3-Format überspielen. Ist dies möglich, und wenn ja, wie muss ich vorgehen?
© Quelle: PCtipp.ch

Die einfachste Möglichkeit ist die Audio-Ausgänge des Minidisc-Players mit dem Line-Eingang der Soundkarte zu verbinden. Die Audio-Ausgänge sind normalerweise als Chinch-Stecker ausgeführt, auf der Soundkarte aber als Klinkenstecker. Einen Adapter erhalten Sie im Audio Fachgeschäft. Aufnahmen kann man mit der Software der Soundkarte machen oder mit Software aus dem Internet.

Wenn der Minidisc-Player einen digitalen Ausgang hat und die Soundkarte einen digitalen Eingang dann kann man die Songs auch digital kopieren, man umgeht dann die Wandlung ins analoge Format. Wenn Sie aber schon eine CD digital auf Minidisc überspielt haben kann diese Kopie wegen dem SCMS Kopierschutz nicht mehr digital weiterkopiert werden. Der Minidisc-Player sperrt den digitalen Ausgang, auch DAT Geräte verhalten sich so.

Nach dem überspielen in den Computer sind die Songs aber noch im WAV Format. Um die Musikstücke ins MP3 Format zu wandeln braucht man einen Encoder, LAME [1] oder auch MusicMatch Jukebox [2] sind frei erhältlich und können vom PCTip heruntergeladen werden. Aber es gibt natürlich noch viele andere, eine Liste finden Sie hier [3].

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