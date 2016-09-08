Mobiler Hotspot: So schonen Sie Ihr Datenguthaben mit Windows 10

Ist man häufiger unterwegs, ist die Hotspot-Funktion der Smartphones Gold wert. Problem: Bei Windows 10 und seinen Apps gibt es viele Hintergrundaktivitäten, die einen hohen Datenverbrauch verursachen. Falls Sie keine Datenflatrate haben, kann dieser Trick helfen.

Öffnen Sie die Windows-10-Einstellungen. Klicken Sie auf die Option Netzwerk & Internet. Wechseln Sie zum Reiter WLAN, anschliessend auf Bekannte Netzwerke verwalten. Klicken Sie auf die Hotspot-Verbindung. Im Kapitel Getaktete Verbindung schieben Sie den Schalter auf Ein. Nun werden nur noch Updates mit hoher Priorität heruntergeladen, Live-Kacheln nicht mehr automatisch aktualisiert und Offline-Dateien nicht mehr synchronisiert.