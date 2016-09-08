8. Sep 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Mobiler Hotspot: So schonen Sie Ihr Datenguthaben mit Windows 10
So sparen Sie Daten, wenn Sie das Smartphone als Hotspot verwenden.
Ist man häufiger unterwegs, ist die Hotspot-Funktion der Smartphones Gold wert. Problem: Bei Windows 10 und seinen Apps gibt es viele Hintergrundaktivitäten, die einen hohen Datenverbrauch verursachen. Falls Sie keine Datenflatrate haben, kann dieser Trick helfen.
- Öffnen Sie die Windows-10-Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Option Netzwerk & Internet.
- Wechseln Sie zum Reiter WLAN, anschliessend auf Bekannte Netzwerke verwalten.
- Klicken Sie auf die Hotspot-Verbindung.
- Im Kapitel Getaktete Verbindung schieben Sie den Schalter auf Ein.
- Nun werden nur noch Updates mit hoher Priorität heruntergeladen, Live-Kacheln nicht mehr automatisch aktualisiert und Offline-Dateien nicht mehr synchronisiert.
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