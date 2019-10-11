Mobility: den SwissPass als Fahrzeugschlüssel nutzen

Falls Sie Mobility-Kundin oder -Kunde sind und ebenfalls einen SwissPass besitzen, können Sie den SwissPass ebenfalls als Fahrzeugschlüssel nutzen. Das kann nützlich sein, wenn Sie z.B. die Schlüsselkarte mal verlegt haben. Dazu müssen Sie allerdings dem Datenaustausch zwischen den beiden Unternehmen zustimmen.

Loggen Sie sich ein auf www.mobility.ch. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und dann auf Profil. Scrollen Sie etwas hinunter zu Zutrittskarten. Wählen Sie SwissPass registrieren. Tippen Sie die SwissPass-Nummer und die PLZ ein. Klicken Sie auf Aktivieren. Wenn Sie dies nicht mehr möchten, können Sie den SwissPass jederzeit wieder deaktivieren. Laut Mobility können nach der Deaktivierung allerdings mit dem SwissPass bereits erstellte (künftige) Reservationen nicht mehr angetreten werden.