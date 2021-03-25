Schnell umgewandelt
MP3-Datei in WAV konvertieren – oder umgekehrt
Normalerweise fahren Sie mit MP3-Dateien tipptopp, solange es nur darum geht, am PC Musik zu hören. Doch es kann Fälle geben, in denen Sie dann doch wieder lieber eine WAV-Datei hätten. So lassen sich beispielsweise in Windows 10 unter Systemsteuerung/Sounds im Reiter Sounds für die einzelnen Systemereignisse nur WAV-Dateien angeben, aber keine MP3-Files.
Mit dem kostenlosen VLC Media Player ist das Konvertieren von MP3 nach WAV sehr einfach. Falls Sie die MP3-Datei erst zuschneiden müssen, können Sie auf diesen Tipp zurückgreifen: MP3-Datei zuschneiden.
Ist der VLC Media Player (kurz VLC) noch nicht installiert? Er ist eine kostenlose, quelloffene, mächtige und dennoch schlanke Software zum Abspielen von allerlei Audio- und Videoformaten. Nach der Installation starten Sie VLC und gehen zu Medien/Konvertieren/Speichern. Entweder über die Hinzufügen-Schaltfläche oder einfach per Maus-Drag&Drop befördern Sie die zu konvertierende Datei ins Feld.
Klicken Sie darunter auf Konvertieren/Speichern und wählen Sie hinter «Profil» im Ausklappmenü den Eintrag Audio - CD aus. Hinter Zieldatei gibts einen Klick auf Durchsuchen, anschliessend wählen Sie einen Speicherordner und tippen einen Dateinamen ein.
Klicken Sie noch auf Start, landet die konvertierte Datei ohne Umschweife als Dateityp .wav unter dem neuen Dateinamen im gewählten Ordner.
Achtung: Dateigrösse! MP3 ist bekanntlich ein Kompressionsformat und ist so beliebt, weil sich Musikdateien dadurch mit relativ keinen Dateigrössen speichern lassen. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihre knapp 3 MB kleine MP3-Datei als .wav-Datei plötzlich weit über 20 Megabytes «wiegt».
Das Umwandeln von WAV in MP3 ist ebenfalls möglich. In diesem Fall wählen Sie hinter Profil den Eintrag Audio-MP3. Bei jedem Umwandeln ist zudem mit einem Qualitätsverlust zu rechnen.
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