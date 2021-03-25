MP3-Datei in WAV konvertieren – oder umgekehrt

Normalerweise fahren Sie mit MP3-Dateien tipptopp, solange es nur darum geht, am PC Musik zu hören. Doch es kann Fälle geben, in denen Sie dann doch wieder lieber eine WAV-Datei hätten. So lassen sich beispielsweise in Windows 10 unter Systemsteuerung/Sounds im Reiter Sounds für die einzelnen Systemereignisse nur WAV-Dateien angeben, aber keine MP3-Files.

Mit dem kostenlosen VLC Media Player ist das Konvertieren von MP3 nach WAV sehr einfach. Falls Sie die MP3-Datei erst zuschneiden müssen, können Sie auf diesen Tipp zurückgreifen: MP3-Datei zuschneiden.

Ist der VLC Media Player (kurz VLC) noch nicht installiert? Er ist eine kostenlose, quelloffene, mächtige und dennoch schlanke Software zum Abspielen von allerlei Audio- und Videoformaten. Nach der Installation starten Sie VLC und gehen zu Medien/Konvertieren/Speichern. Entweder über die Hinzufügen-Schaltfläche oder einfach per Maus-Drag&Drop befördern Sie die zu konvertierende Datei ins Feld.