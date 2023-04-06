MS Money und die falschen Tausender

Lösung: Klicken Sie unter Windows auf Start, tippen Sie Systemst ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Gehen Sie via Zeit und Region zu Region. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen.

Im neuen Fenster prüfen Sie zunächst im Reiter Währung, ob hinter Symbol für Zifferngruppierung das richtige Zeichen gewählt ist. In der Schweiz ist ein Apostroph üblich. Aber aufgepasst: Es gibt den geraden (') und den typografischen (’) Apostroph, die sich ohne starke Vergrösserung optisch kaum unterscheiden. Verwenden Sie die gerade Version, die Sie am besten selbst eintippen (auf der CH-Tastatur in der obersten Zeichenreihe das Zeichen rechts neben der Null).

Wenn Sie schon hier sind, prüfen Sie im gleichen Fenster auch dieselbe Einstellung im Reiter Zahlen. Wechseln Sie im gleichen Fenster auch zu diesem und stellen Sie auch hier das Symbol für Zifferngruppierung korrekt ein. (PCtipp-Forum)