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Gaby Salvisberg
6. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.

Klingt fast wie ein Krimi-Titel

MS Money und die falschen Tausender

Nach einer Windows- und Money-Neuinstallation erkennt MS Money keine Zahlen über 999 mehr. Stattdessen meldet es: «1’000.00 ist ein ungültiger Betrag». An welcher Schraube muss man drehen?

Warum sollen 1'000 Franken kein gültiger Betrag sein?

© (Quelle: PCtipp-Forum, Leser-Screenshot)

Sie haben Ihren PC neu aufgesetzt und zum Beispiel mit diesem oder diesem Tipp auch Microsoft Money wieder zum Laufen gebracht. Doch jetzt scheint Money ein Problem zu haben, sobald Sie vierstellige Beträge eingeben: «1'000.00 ist ein ungültiger Betrag, da er entweder kein numerischer Wert oder zu gross für dieses Feld ist. Geben Sie bitte eine Zahl mit maximal 14 Stellen ein (einschliesslich der Zahlen nach dem Dezimalzeichen, auch wenn sie Null sind)».

Legen Sie fürs Regionsformat «Währung» das richtige Zeichen für die Zifferngruppierung fest

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Klicken Sie unter Windows auf Start, tippen Sie Systemst ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Gehen Sie via Zeit und Region zu Region. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen.

Im neuen Fenster prüfen Sie zunächst im Reiter Währung, ob hinter Symbol für Zifferngruppierung das richtige Zeichen gewählt ist. In der Schweiz ist ein Apostroph üblich. Aber aufgepasst: Es gibt den geraden (') und den typografischen () Apostroph, die sich ohne starke Vergrösserung optisch kaum unterscheiden. Verwenden Sie die gerade Version, die Sie am besten selbst eintippen (auf der CH-Tastatur in der obersten Zeichenreihe das Zeichen rechts neben der Null).

Wenn Sie schon hier sind, prüfen Sie im gleichen Fenster auch dieselbe Einstellung im Reiter Zahlen. Wechseln Sie im gleichen Fenster auch zu diesem und stellen Sie auch hier das Symbol für Zifferngruppierung korrekt ein. (PCtipp-Forum)

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