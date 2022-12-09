e/OS
Murena One: Daten von Google Cloud zu Murena Cloud migrieren
Die Firma Murena, die hinter dem freien Android-Betriebssystem /e/OS steht, lancierte im Oktober dieses Jahres ihr erstes Google-freies Smartphone. PCtipp testet derzeit ein Murena One. Hierfür benötigen Sie ein Murena-Konto bzw. eine Murena-ID. Damit haben Sie zum Beispiel kostenlos 1 GB Speicherplatz für Fotos, Videos oder Dokumente zur Verfügung. Sie können auch Kontake oder Kalender mit der Murena-Cloud synchronisieren. Laut Cloudinformation (Datenschutz) werden Ihre Daten in Finnland gespeichert. Partner von Murena sind Fairphone, Gigaset und teracube.
Wie Sie ein Murena-Konto erstellen ist hier erklärt (murena.io/signup/de). Wir haben das für diesen Tipp bereits erledigt.
- Nach der Registrierung loggen Sie sich via murena.io ein.
- Nach der Anmeldung sehen Sie das Dashboard. Standardmässig werden die App Dateien, E-Mail, Kontakte, Kalender, Notizen und Aufgaben angezeigt. Um mehr zu sehen, tippen Sie rechts auf Alle Apps anzeigen.
- Um Ihre Google-Cloud-Daten zu importieren, klicken Sie oben rechts auf das Konto-Symbol und wählen danach Einstellungen.
- In der linken Spalte finden Sie Datenmigration.
Hinweis 1: Es ist derzeit leider nicht möglich, nur gewisse Alben/Ordner anzuhaken und diese zu importieren. Den meisten dürfte 1 GB Speicher nicht reichen, um Google Fotos zu importieren. In einem solchen Fall können Sie ein Backup der Bilder auf eine externe Festplatte erstellen und einen Ordner unter Dateien in die Murena-Cloud hochladen.
Hinweis 2: Das Murena-One-Smartphone läuft mit einer Android-11-Version und dies wurde mit der /e/OS-Version 1.5-20221028230215 durchgeführt.
Weitere Tipps (engl.) rund Murena bzw. /e/OS finden Sie via murena.com/howtos
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