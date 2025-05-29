Musik-Streaming: der grosse Vergleich

Die Art und Weise des Musikkonsums hat sich im Laufe der Zeit grundlegend verändert: von Vinylschallplatten über Musikkassetten und CDs bis hin zu MP3-Downloads. Das Internet und die Digitalisierung führten schliesslich zu einer ganz neuen Ära: dem Musikstreaming.

Streaming-Dienste wie Napster stellten die Musikindustrie auf den Kopf, indem sie den Zugriff auf Millionen von Songs möglich machten. Ungeachtet juristischer Streitigkeiten bereiteten sie den Weg für legale Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Deezer und viele andere. Die Musik wird dabei über das Internet gestreamt, also nur temporär zwischengespeichert. Diese Dienste sind auch deswegen so erfolgreich, weil sie es den Nutzern ermöglichen, überall und zu jeder Zeit ihre Lieblingsmusik zu hören – ohne physische Medien oder Speicherplatz auf den Geräten zu benötigen. Der Artikel stellt sieben Streaming-Dienste für Musik vor.

Auswahlkriterien

Bei der Wahl des passenden Musik-Streaming-Dienstes lassen sich verschiedene Kriterien anlegen. Die Grösse des Musikarchivs spielt eine Rolle, damit die gewünschten Songs mit einer grossen Wahrscheinlichkeit auf der Plattform vorhanden sind. Die Vielfalt und Exklusivität der angebotenen Musik können ebenfalls von Bedeutung sein.

Ein wichtiger Faktor ist die Qualität der Musik, was den Klang betrifft. Während einige Streaming-Dienste nur Standardqualität anbieten, stellen manche sogar Streaming in Hi-Fi- oder High-Resolution-Audio zur Verfügung. Als hochauflösende Musik bezeichnet man Tracks in verschiedenen Formaten, die zumindest mit einer Auflösung von 16 Bit und einer Abtastrate von 44,1 kHz daherkommen, was der Auflösung von CDs entspricht. Hinsichtlich der Abonnement-Preise gibt es keine grosse Bandbreite. Manche Dienste bieten jedoch einen kostenlosen Testzeitraum, andere eine kostenlose Nutzung mit Werbung.

Die Möglichkeit, Musik herunterzuladen und offline zu hören, gehört bei den Streaming-Diensten zur Grundausstattung. So lässt sich die Musik auch unterwegs oder in Gegenden mit einer schlechten Internetverbindung geniessen. Schliesslich kann auch die Integration und Unterstützung von Multiroom-Audiosystemen wie Sonos ein wichtiges Kriterium sein.

Spotify

Mit rund 500 Millionen Nutzern ist Spotify (open.spotify.com) weltweit der grösste Musik-Streaming-Dienst. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 von Daniel Ek und Martin Lorentzon in Schweden gegründet. Die Idee hinter Spotify war seinerzeit, eine legale und bequeme Alternative zur weitverbreiteten Musikpiraterie anzubieten. Spotify-Nutzer können den Dienst kostenlos mit Werbung nutzen oder auf ein kostenpflichtiges Abonnement ohne Werbung zurückgreifen. Die Variante Premium Individual kostet Fr. 13.95 im Monat. Spotify bezahlt an die Künstler mit Fr. 0.003 bis 0.005 pro Stream von den vorgestellten Diensten am wenigsten, Bild 1. Der Dienst bietet mit über 100 Millionen Titeln eine sehr grosse Musikbibliothek. Dazu kommen Millionen von Podcasts und satte 200 000 Hörbücher. Personalisierte Playlists und das Freemium-Modell unterscheiden Spotify von vielen anderen Diensten. Die Kooperation mit den grossen Musik-Labels wie Universal, Warner und Sony hat zur Folge, dass nahezu alle Bands und Künstler vertreten sind. In Sachen Audioqualität bietet Spotify eine maximale Bitrate von 320 Kbit/s.