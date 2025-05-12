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Claudia Maag
12. Mai 2025
Lesedauer 4 Min.

Web-Tools

Musiknoten ausleihen oder herunterladen: Das müssen Sie wissen

Musiknoten muss man nicht immer kaufen. Man kann sie auch ausleihen, via YouTube lernen oder kostenlos herunterladen.

Musiknoten müssen nicht immer gekauft werden. Man kann sie auch ausleihen oder herunterladen

© (Quelle: geralt/Pixabay)

Möchten Sie unbedingt Ihren Lieblingssong auf dem Klavier, mit der Gitarre oder mit dem Didgeridoo spielen können? Dann würde natürlich ein Notenblatt helfen – wenn man denn Noten lesen kann. Doch wer nicht bei einem Klavierlehrer in den Unterricht geht oder eine kostenpflichtige App zum Lernen nutzt (s. letzte Seite), der muss Notenbücher kaufen. Auch wenn einem nur ein einziger Song davon gefällt.

Klingt nicht gut? PCtipp hat Ihnen für diesen Fall die wichtigsten Seiten zur Ausleihe und dem Notendownload zusammengestellt.

Schweizer Bibliotheken

Die Autorin gehört jetzt nicht (mehr) zu jenen, die physisch in eine Bibliothek gehen, daher kann hierzu nichts gesagt werden. Ein Augenschein in der digitalen Bibli-Ausleihe-App Onleihe zeigt, dass es über diesen Weg, zumindest in der Zentralbibliothek Zürich, keine Musiknoten zum Ausleihen gibt.

Dem gegenüber steht eine Info auf der Webseite der Zentralbibliothek Zürich. Dort heisst es: «Die Musikabteilung besitzt neben einem umfassenden Bestand an Notendrucken und Tonträgern rund zweihundert Nachlässe und Körperschaftsarchive». Es sollen 100'000 Notendrucke aus den letzten 100 Jahren vorwiegend aus dem Bereich der E-Musik verfügbar sein.

Darum: Schauen Sie direkt auf Ihrer Bibliothek-Webseite bzw. in deren Online-Katalog nach.

Schweizerische Nationalbibliothek

Da gibt es natürlich noch die Schweizerische Nationalbibliothek (NB) in Bern. Die gute Nachricht lautet, ja, grundsätzlich, unter gewissen Voraussetzungen, kann man auch dort beispielsweise Partituren ausleihen.

Über diesen Link finden Sie alle Kataloge und Datenbanken der NB. Da gibts beispielsweise Helveticat, den Online-Katalog der NB. Hier können Sie nach Künstlern suchen. Geben Sie einfach oben im Suchfeld z.B. Mozart ein.

Hinweis: Für die Ausleihe benötigt man eine Benutzungsnummer der NB und muss sich einloggen.

Zudem finden Sie hier den Link zum Katalog der Schweizerischen Nationalphonothek. Hier sind alle Tondokumente der Schweizerischen Nationalphonothek gesammelt. Digitalisierte Tonträger können in der NB angehört werden.

Braille-Musiknoten beim sbs

Die Schweizerische Bibliothek für Blinde-, Seh- und Lesebehinderte bietet Braille-Musiknoten an. Auf der Webseite heisst es, falls man in deren Online-Bibliothek nicht fündig werde, würden man gerne beim Recherchieren und Vermitteln helfen. Hier gehts zur sbs-Online-Bibliothek und zu den Katalogen.

Musiknoten in international standardisierter Braille-Musiknotenschrift

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Das Musiksortiment umfasst Noten in den verschiedensten Stilrichtungen für alle gängigen Tasten-, Blas- und Saiteninstrumente sowie Vokalmusik. Dazu gehört eine grosse Auswahl an pädagogischer Literatur.

Mehr Informationen finden Sie auf dieser sbs-Webseite.

EOV-Notenbibliothek

Nach kurzer Suche fand sich die EOV-SFO Notenbibliothek. Bestrebungen verschiedener Orchester, eine gemeinsame Notenbibliothek aufzubauen, führten 1918 zur Gründung des Eidgenössischen Orchesterverbandes (EOV). Die EOV-Notenbibliothek umfasst über 3000 Werke.

Bibliothekskatalog des Eidgenössischen Orchesterverbandes (EOV)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Die Noten können nur durch Mitgliedorchester ausgeliehen werden. Hier gehts zum Bibliotheks-Katalog. Wenn Sie Mitglied eines Musikvereins sind, muss sich dieser um eine Mitgliedschaft bewerben. Hier gehts zum Beitrittsgesuch.

Webseiten und YouTube

YouTube

Noten von Wolfgang Amadeus Mozart auf YouTube

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Auch hierbei hilft YouTube. Suchen Sie bei Googles Videodienst einfach beispielsweise nach «Musiknoten» und Sie finden zahlreiche Tutorials, wie Sie Noten lesen lernen.

Für Notenblätter suchen Sie bspw. nach «Musiknoten Mozart».

Webseiten

Die wichtigsten sind vermutlich folgende:

International Music Score Library Project (IMSLP)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Cantorion.de: Bietet freie Notenblätter kostenlos zum Download an.

    • Cantorion bietet freie Noten und Notenblätter zum Download an

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
    • 8notes.com:  Bietet kostenlose Noten und Lektionen. Wählen Sie Ihr Instrument

    8notes.com: Ave Maria für die Klarinette

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • musicaneo.com: Bietet im Jahr 2022 39'803 Gratis-Partituren zum Herunterladen und Anhören.

    • musicaneo

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

     

    Hinweis: Anbieter wie bspw. Musik Hug wurden nicht aufgelistet, da der Notenbezug in deren Online-Shop kostenpflichtig ist.

    Apps und Webseiten für Online-Unterricht

    Zugriff auf Notenmaterial erhalten Sie natürlich auch über Apps und deren Webportale. Doch diese Dienste sind meist kostenpflichtig. Beispiele sind: Zapiano (Schweiz), music2me (Deutschland) oder Skoove (Deutschland). 

    Symbolbild: Mit Apps können gerade Anfänger sehr einfach mit dem Klavierspielen beginnen. Aber auch Wiedereinsteigern und Fortgeschrittenen bieten sie Vorteile

     © Quelle: wal_172619/Pixabay

    Falls Sie übrigens gerade dabei sind, Klavierspielen zu lernen: In diesem Artikel hat der PCtipp die besten Apps und Webseiten, um dies auf moderne Art und Weise zu tun, zusammengefasst.

    Fehlt Ihre Lieblings-Musiknoten-Webseite oder -Bibliothek? Teilen Sie es uns unten via Kommentar-Funktion mit!

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