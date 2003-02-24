Namen abhängig von Nummer in Spalte A ausgeben

Die Funktion ODER ist dafür da, um mehrere Bedingungen abzufragen. Es braucht nur eine davon wahr zu sein, um die Formel auszuführen. Das heisst, diese Funktion ist für Ihr Vorhaben nicht geeignet, schliesslich braucht ja bei Ihnen nur eine Bedingung erfüllt zu sein.

Es stellt sich die Frage, wieviele Namen Sie abhängig von der Zahl in Spalte A zuweisen möchten. Bei weniger als 8 können Sie die WENN-Formeln verschachteln: