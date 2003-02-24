Tipps & Tricks
Namen abhängig von Nummer in Spalte A ausgeben
Die Funktion ODER ist dafür da, um mehrere Bedingungen abzufragen. Es braucht nur eine davon wahr zu sein, um die Formel auszuführen. Das heisst, diese Funktion ist für Ihr Vorhaben nicht geeignet, schliesslich braucht ja bei Ihnen nur eine Bedingung erfüllt zu sein.
Es stellt sich die Frage, wieviele Namen Sie abhängig von der Zahl in Spalte A zuweisen möchten. Bei weniger als 8 können Sie die WENN-Formeln verschachteln:
Um die Formeln zu verschachteln, tragen Sie "Prüfung" und "Dann" ganz normal ein, bei "Sonst" beginnen Sie jedoch wieder mit der nächsten WENN-Formel, tragen Sie also wieder "Wenn(" ein. Sie können 7 WENN-Formeln verschachteln.
Wenn Sie allerdings mehr Namen benötigen, müssen Sie wohl mit SVERWEIS arbeiten. Erstellen Sie auf einem leeren Tabellenblatt eine Liste aller Zahlen und den dazugehörigen Namen.
Mit der Funktion SVERWEIS wird nun auf diese Liste zugegriffen, und der entsprechende Name "abgeholt"
Damit in der Liste nach einer genauen Übereinstimmung gesucht wird, müssen Sie unter "Bereich_Verweis" das Wort "Falsch" eintragen. Sollten Sie dann eine Zahl eintragen, die in der Liste nicht vorhanden ist, wird anstelle des Namens der Fehler "#NV" angezeigt.
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