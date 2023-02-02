Netflix: Unpassende Vorschläge – so werden Sie sie los

Der Kollege empfiehlt Ihnen eine Serie, nach einer Episode merken Sie aber: Das ist nichts für mich. Dumm nur, dass Netflix dies bereits in den Algorithmus aufgenommen hat und Ihnen jetzt auf der Basis dieser Serie dauernd Vorschläge für ähnliche Serien macht. Dagegen gibts aber ein Mittel: Löschen Sie die entsprechenden Einträge in Ihrem Streaming-Verlauf.

Loggen Sie sich in Ihr Netflix-Konto ein. Klicken Sie oben rechts auf Konto. Wählen Sie nun Ihr Profil, danach den Punkt Titelverlauf Löschen Sie nun den ungeliebten Eintrag, indem Sie auf das Stopp-Zeichen hinter dem Eintrag klicken. Nach einer gewissen Zeit werden Ihnen keine Vorschläge mehr auf Basis dieses Eintrags angezeigt.

Dieser Artikel stammt vom August 2020 und wurde aktualisiert.