26. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Den Netzwerk-Durchsatz stets im Blick
Dezent und praktisch: Die App Scaler Bandwidth Monitor beantwortet die wohl wichtigste Frage unseres digitalen Lebensstils: Wie schnell ist das Internet?
Nach dem Start werden die aktuelle Upload- und Download-Geschwindigkeit direkt in der Menüleiste angezeigt. Ein Klick auf diese Werte fördert einen Chart zutage, der die nackten Zahlen visuell aufbereitet und den Verlauf anzeigt, Bild 1.
Über die drei Punkte rechts oben in diesem Fenster gelangen Sie zu den Preferences (Einstellungen), Bild 2. Sie sind eher spartanisch gehalten – doch das Wichtigste ist da. So lassen sich unterschiedliche Farben für den Up- und Download festlegen oder die Einheiten umschalten.
Die App steht kostenlos im Mac App Store unter go.pctipp.ch/3288 in Englisch zum Download bereit.
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