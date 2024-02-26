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Klaus Zellweger
26. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Den Netzwerk-Durchsatz stets im Blick

Dezent und praktisch: Die App Scaler Bandwidth Monitor beantwortet die wohl wichtigste Frage unseres ­digitalen Lebensstils: Wie schnell ist das Internet?
© (Quelle: Apple)

Nach dem Start werden die aktuelle Upload- und Download-Geschwindigkeit direkt in der Menüleiste angezeigt. Ein Klick auf diese Werte fördert einen Chart zutage, der die nackten Zahlen visuell aufbereitet und den Verlauf anzeigt, Bild 1.

Bild 1: Nur Zahlen oder auch mit Kurven

 © Quelle: PCtipp.ch

Über die drei Punkte rechts oben in diesem Fenster gelangen Sie zu den Preferences (Einstellungen), Bild 2. Sie sind eher spartanisch gehalten – doch das Wichtigste ist da. So ­lassen sich unterschiedliche Farben für den Up- und Download festlegen oder die Einheiten umschalten.

Bild 2: Simple, aber effiziente Einstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch

Die App steht kostenlos im Mac App Store unter go.pctipp.ch/3288 in Englisch zum Download bereit.

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