Netzwerkdrucker-Guide

Bei Windows ist die Freigabe eines Druckers recht einfach zu bewerkstelligen. In den Windows-Einstellungen unter Start gehen Sie zunächst zu Bluetooth und Geräte und danach zu Drucker und Scanner. Dort klicken Sie den Drucker an, den Sie im Netzwerk freigeben wollen. Im neuen Fenster navigieren Sie zu den Druckereigenschaften. Im Reiter Freigabe finden Sie die Option Drucker freigeben. Ist diese aktiviert, können Sie zudem einen Freigabenamen festlegen. Optional lassen sich über den Button Zusätzliche Treiber … verschiedene Treiber festlegen, die bei der Installation zur Verfügung stehen sollen. Mit einem Klick auf OK geben Sie den Drucker im Netzwerk frei, Bild 8.

USB-Drucker im Netzwerk

Falls Sie keinen Drucker mit Netzwerkanschluss haben, können Sie ihn trotzdem über einen Router wie die Fritz!Box freigeben und so von allen Geräten im Netz drucken.

Sie können einen Drucker zwar auch lokal an einen PC anschliessen und anderen Rechnern im Netzwerk zur Verfügung stellen. Dann muss der Drucker-PC jedoch immer eingeschaltet sein. Besser ist es daher, einen Router wie die Fritz!Box als Printserver einzusetzen. Wir erklären das Vorgehen anhand einer Fritz!Box, ähnlich funktioniert es aber auch mit anderen Routern.

Im ersten Schritt verbinden Sie den Drucker per USB-Kabel mit dem Router. Jetzt installieren Sie den Drucker zunächst als lokal angeschlossenes Gerät. Unter Windows 11 finden Sie den eingerichteten Drucker in den Einstellungen unter Bluetooth und Geräte/Drucker und Scanner. Klicken Sie auf Gerät hinzufügen. Falls die automatische Erkennung des Druckers scheitert, klicken Sie auf Fügen Sie ein neues Gerät manuell hinzu. Im nachfolgenden Fenster greifen Sie zu Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen.

Im nächsten Fenster wählen Sie als Gerätetyp TCP/IP-Gerät und geben anschliessend in das Feld Hostname oder IP-Adresse die Standard-IP-Adresse 192.168.178.1 des Routers oder fritz.box an. Nach einem Klick auf Weiter versucht Windows, den Port zu erkennen, was jedoch nicht gelingt. Das ist egal.Aktivieren Sie im nächsten Fenster unten die Option Benutzerdefiniert und rufen Sie die Einstellungen auf. Stellen Sie als Protokoll Raw ein und als Portnummer 9100. Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf OK. Klicken Sie auf Weiter und Fertigstellen.

Jetzt versucht Windows, den Drucker zu ermitteln und den entsprechenden Treiber einzurichten. Klappt dies nicht, so wählen Sie den Treiber manuell über den Hersteller und das Modell aus. Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie dem Drucker einen eindeutigen Namen und bestätigen Sie mit einem Klick auf Weiter. Windows installiert den Drucker. Die Frage, ob Sie den Drucker im Netzwerk freigeben wollen, beantworten Sie mit Drucker nicht freigeben. Klicken Sie auf Weiter.

Nun können Sie eine Testseite drucken. Sollte das nicht klappen, gehen Sie zu den Druckereigenschaften (via Einstellungen/Bluetooth und Geräte/Drucker und Scanner Ihr Druckermodell auswählen) Ihres Druckers und wechseln zum Reiter Anschlüsse. Aktivieren Sie bei Ihrem Drucker die Option Bidirektionale Unterstützung aktivieren und klicken Sie auf Übernehmen. Klappt der Ausdruck der Testseite, so schliessen Sie die Einrichtung mithilfe von OK ab. Wiederholen Sie diese Schritte auf allen Computern, die auf den Drucker zugreifen sollen.

Mobil drucken

Angesichts der breiten Nutzung von Smartphones und Tablets gewinnt die Fähigkeit an Bedeutung, Dokumente direkt von mobilen Geräten zu drucken. Techniken wie Apples AirPrint oder proprietäre Apps der Druckerhersteller erleichtern den Druckprozess erheblich. Der früher populäre Dienst Google Cloud Print ist eingestellt.