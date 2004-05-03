Nur neu hinzugefügte Dateien in Backup kopieren - Verzeichnisse synchronisieren

Sie können ein inkrementelles Backup mit ZIP machen wie hier [1] beschrieben,

oder Sie verwenden einen Dateimanager wie den "Total Commander" [2], wenn Sie die Dateien nicht zippen wollen. Sie markieren alle Ordner und Dateien, auch diejenigen, die Sie schon kopiert haben, und natürlich die neuen und ziehen alles dann auf die externe Harddisk.

Die Dateien, die schon vorhanden sind, erkennt der "Total Commander" und bietet Ihnen dann verschiedene Optionen an wie z.B. "alle älteren überschreiben".