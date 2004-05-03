Tipps & Tricks
Nur neu hinzugefügte Dateien in Backup kopieren - Verzeichnisse synchronisieren
Sie können ein inkrementelles Backup mit ZIP machen wie hier [1] beschrieben,
oder Sie verwenden einen Dateimanager wie den "Total Commander" [2], wenn Sie die Dateien nicht zippen wollen. Sie markieren alle Ordner und Dateien, auch diejenigen, die Sie schon kopiert haben, und natürlich die neuen und ziehen alles dann auf die externe Harddisk.
Die Dateien, die schon vorhanden sind, erkennt der "Total Commander" und bietet Ihnen dann verschiedene Optionen an wie z.B. "alle älteren überschreiben".
Wählen Sie diese Option, überspringt der Commander alle Dateien, die bereits vorhanden sind und kein älteres Datum haben, also nicht verändert wurden. Er überschreibt diejenigen Dateien, die ein älteres Datum haben, also verändert wurden, und er kopiert zudem die neuen Dateien hinzu.
Eine zweite Möglichkeit bietet der "Total Commander" ebenfalls, das "Verzeichnisse synchronisieren".
Hierbei werden die von Ihnen angegebenen Ordner und Unterordner in der linken Seite des Fensters mit denen in der rechten Seite des Fensters vom "Total Commander" bezüglich vorhandener Unterschiede analysiert.
Ist die Analyse beendet, wird Ihnen das Ergebnis angezeigt.
Dieses Ergebnis enthält lediglich die hinzugefügten bzw. geänderten Dateien. Nur diese können Sie dann mit einem einfachen Klick auf den Knopf "Synchronisieren" auf die externe Harddisk kopieren lassen.
Sie können jedoch auch einzelne Dateien vom Kopieren ausschliessen, indem Sie einfach auf den Pfeil in der Mitte der Liste klicken. Dann wird die abgewählte Datei nicht kopiert.
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