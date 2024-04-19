Das neue Paint

Wer Ebenen bis jetzt nicht kennt, kann sich das Prinzip etwa so vorstellen: Ebenen erledigen eine ähnliche Funktion wie die Folien auf einem Hellraumprojektor. Meistens existiert eine Basisebene, oft «Hintergrund» genannt. Für Dateiformate, die keine Transparenz kennen, ist diese Ebene zum Start grösstenteils komplett weiss oder schwarz. Ansonsten kann sie auch transparent sein. Darauf stapelt man Ebenen, die Sie visuell übereinanderlegen. Sprich: Ebenen, die weiter oben platziert sind, legen sich über tiefer platzierte Ebenen und verdecken diese.

In Profi-Apps lässt sich zudem einstellen, wie die Ebenen miteinander interagieren – beispielsweise, ob die Farbwerte addiert oder multipliziert werden, was für fast endlose Möglichkeiten sorgt.

Das Ebenen-Feature in Paint ist allerdings deutlich simpler als bei der Konkurrenz. Es gibt keine ausführlichen Einstellungen. Sie zeigen die Ebenen mit der Schaltfläche Ebenen an. Anschliessend können Sie mit dem Plus-Button oder der Tastenkombination Ctrl+Shift+N eine neue Ebene erstellen. Diese wird automatisch über der ausgewählten Ebene platziert.

Das Augen-Symbol auf jeder Ebene dient dazu, Ebenen ein- oder auszublenden. Mit einem Rechtsklick auf eine Ebene erhalten Sie weitere Optionen, Bild 6: Sie können die Ebenen in der Hierarchie verschieben, duplizieren oder ganz löschen. Wählen Sie eine Ebene, die nicht der Hintergrund ist, erhalten Sie zudem die Option, die Ebene nach unten zusammenzuführen: Die Ebene wird mit der darunterliegenden verschmolzen.