4. Jun 2020
Lesedauer 2 Min.
Windows 10
Neue Schriften installieren unter Windows 10
Windows 10 machts seinen Usern einfach, neue Schriften zu installieren und diese in verschiedenen Programmen zu nutzen. Wir zeigen, wie das geht.
Von der Geburtstagseinladung bis zum professionellen Plakat: Schriftarten – oder Fonts, wie man sie nennt – können bereits viel zur Gestaltung und zu einem positiven Eindruck beitragen (ausser Comic Sans). Windows 10 hat dafür nun ein eigenes Menü, das es im Handumdrehen erlaubt, neue Schriften zu suchen und zu installieren.
- Drücken Sie Windowstaste+i.
- Klicken Sie auf das Menü Personalisierung, danach auf Schriftarten.
- Ziehen Sie die Font-Installationsdatei auf die Drag&Drop-Fläche oder klicken Sie auf Weitere Schriftarten aus dem Microsoft Store abrufen, wenn Sie von dort eine Schriftart haben möchten.
- Im Store wählen Sie eine Schrift aus und klicken auf Installieren (sofern es sich um eine kostenlose Schriftart handelt).
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