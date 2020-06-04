Neue Schriften installieren unter Windows 10

Von der Geburtstagseinladung bis zum professionellen Plakat: Schriftarten – oder Fonts, wie man sie nennt – können bereits viel zur Gestaltung und zu einem positiven Eindruck beitragen (ausser Comic Sans). Windows 10 hat dafür nun ein eigenes Menü, das es im Handumdrehen erlaubt, neue Schriften zu suchen und zu installieren.