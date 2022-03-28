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Claudia Maag
28. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Side Panel

Die neue Seitenleiste in Chrome loswerden – so gehts

Google hat eine neue Seitenleiste im Chrome-Browser eingeführt. Und sie ist – nun, Geschmackssache.

Das neue Side-Panel in Chrome

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Im neuen Side-Panel finden Sie eine Leseliste und Ihre Lesezeichen. Doch falls die Seitenleiste Sie sehr stört bzw. Sie diese nicht verwenden möchten, werden Sie diese auf zwei Arten los.

So werden Sie die Seitenleiste rasch los

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Am einfachsten geht es, indem Sie entweder auf das X-Symbol rechts davon klicken oder oben rechts (gleich neben dem Google-Konto-Icon) auf das Side-Panel-Icon (Seitenleiste ausblenden) klicken. Über das Icon wird sie auch wieder eingeblendet.

Alternativ: Wer das Side-Panel komplett loswerden möchte, kann die Funktion auch über die «Flags» deaktivieren. Tippen Sie hierfür in der Chrome-Adressleiste chrome://flags ein und drücken Sie Enter. Suchen Sie nach Side Panel und ändern Sie beim gefundenen Eintrag «Side panel» im Drop-Down-Menü die Einstellung auf Disabled. Klicken Sie anschliessend unten auf Relaunch, um den Browser neu zu starten. Aufgepasst: Ändern Sie in den Flags möglichst keine anderen Einstellungen, ohne zu wissen, was diese bewirken. Ausserdem kann es sein, dass die experimentelle Flags-Einstellung in einer späteren Chrome-Version wieder verschwindet bzw. wirkungslos wird.

So werden Sie Side-Panel komplett los in Chrome

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 (21H2) und der Chrome-Version 99.0.4844.82 durchgeführt. Dies funktioniert aber auch unter Windows 11 (21H2).

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