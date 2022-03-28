Die neue Seitenleiste in Chrome loswerden – so gehts

Am einfachsten geht es, indem Sie entweder auf das X-Symbol rechts davon klicken oder oben rechts (gleich neben dem Google-Konto-Icon) auf das Side-Panel-Icon (Seitenleiste ausblenden) klicken. Über das Icon wird sie auch wieder eingeblendet.

Alternativ: Wer das Side-Panel komplett loswerden möchte, kann die Funktion auch über die «Flags» deaktivieren. Tippen Sie hierfür in der Chrome-Adressleiste chrome://flags ein und drücken Sie Enter. Suchen Sie nach Side Panel und ändern Sie beim gefundenen Eintrag «Side panel» im Drop-Down-Menü die Einstellung auf Disabled. Klicken Sie anschliessend unten auf Relaunch, um den Browser neu zu starten. Aufgepasst: Ändern Sie in den Flags möglichst keine anderen Einstellungen, ohne zu wissen, was diese bewirken. Ausserdem kann es sein, dass die experimentelle Flags-Einstellung in einer späteren Chrome-Version wieder verschwindet bzw. wirkungslos wird.