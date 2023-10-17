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Claudia Maag
17. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.

Windows-Tipp

Neues Teams: Alle Kontakte an einem Ort verwalten

Sie können jetzt sämtliche Ihrer Kollegen oder Mitarbeiterinnen an einem Ort in Teams verwalten.
© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

In der neuen Teams-Version finden Sie eine Möglichkeit, die Kontakte an einem zentralen Ort zu verwalten.

  1. In der linken Spalte in Teams klicken Sie oberhalb des Tabs Apps auf das Drei-Punkte-Symbol (Weitere Apps).
  2. Wählen Sie Personen aus.
  3. Unter Alle Kontakte sehen Sie nun Ihre Kollegen oder Mitarbeiter.
  4. Links vom Bild können Sie per Sternchen-Symbol einen Kontakt zu den Favoriten hinzufügen. Diese werden ebenfalls separat aufgelistet.
  5. Unter Alle Kontakte können Sie auch wählen, was angezeigt wird. Ganz rechts, wieder via Drei-Punkte-Symbol, haben Sie die Spalten Name, Kontaktinformationen, Kategorien (falls erstellt), Firma und Bürostandort zur Auswahl.
  6. Falls jemand intern die Abteilung gewechselt hat oder nicht mehr für die Firma arbeitet, fahren Sie mit der Maus über den Kontakt. Anschliessend wird unter anderem ein Drei-Punkte-Icon (Weitere Optionen) angezeigt. Darüber können Sie den Kontakt in Teams bearbeiten oder löschen. Bestätigen Sie per Löschen-Button.

Hier finden Sie in Teams Ihre Mitarbeiter bzw. Kolleginnen und Kollegen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät (22H2) und der kommerziellen Neues-Teams-Desktop-Version 23257.2620.2442.7817 durchgeführt.

Wie Sie im neuen Teams in einem Kanal die neuen Posts oben statt unten sehen, ist hier erklärt.

Was ein Teams-Avatar ist bzw. wie Sie einen erstellen, erfahren Sie hier. Die besten Tipps rund um das kommerzielle Microsoft Teams finden Sie in diesem PCtipp-Artikel.

Falls Sie hingegen die Version für Familien und Freunde verwenden, gehts hier lang zu unseren Tipps.

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