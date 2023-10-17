Neues Teams: Alle Kontakte an einem Ort verwalten

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät (22H2) und der kommerziellen Neues-Teams-Desktop-Version 23257.2620.2442.7817 durchgeführt.

Wie Sie im neuen Teams in einem Kanal die neuen Posts oben statt unten sehen, ist hier erklärt.

Was ein Teams-Avatar ist bzw. wie Sie einen erstellen, erfahren Sie hier. Die besten Tipps rund um das kommerzielle Microsoft Teams finden Sie in diesem PCtipp-Artikel.

Falls Sie hingegen die Version für Familien und Freunde verwenden, gehts hier lang zu unseren Tipps.