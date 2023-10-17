17. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.
Windows-Tipp
Neues Teams: Alle Kontakte an einem Ort verwalten
Sie können jetzt sämtliche Ihrer Kollegen oder Mitarbeiterinnen an einem Ort in Teams verwalten.
In der neuen Teams-Version finden Sie eine Möglichkeit, die Kontakte an einem zentralen Ort zu verwalten.
- In der linken Spalte in Teams klicken Sie oberhalb des Tabs Apps auf das Drei-Punkte-Symbol (Weitere Apps).
- Wählen Sie Personen aus.
- Unter Alle Kontakte sehen Sie nun Ihre Kollegen oder Mitarbeiter.
- Links vom Bild können Sie per Sternchen-Symbol einen Kontakt zu den Favoriten hinzufügen. Diese werden ebenfalls separat aufgelistet.
- Unter Alle Kontakte können Sie auch wählen, was angezeigt wird. Ganz rechts, wieder via Drei-Punkte-Symbol, haben Sie die Spalten Name, Kontaktinformationen, Kategorien (falls erstellt), Firma und Bürostandort zur Auswahl.
- Falls jemand intern die Abteilung gewechselt hat oder nicht mehr für die Firma arbeitet, fahren Sie mit der Maus über den Kontakt. Anschliessend wird unter anderem ein Drei-Punkte-Icon (Weitere Optionen) angezeigt. Darüber können Sie den Kontakt in Teams bearbeiten oder löschen. Bestätigen Sie per Löschen-Button.
Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät (22H2) und der kommerziellen Neues-Teams-Desktop-Version 23257.2620.2442.7817 durchgeführt.
Wie Sie im neuen Teams in einem Kanal die neuen Posts oben statt unten sehen, ist hier erklärt.
Was ein Teams-Avatar ist bzw. wie Sie einen erstellen, erfahren Sie hier. Die besten Tipps rund um das kommerzielle Microsoft Teams finden Sie in diesem PCtipp-Artikel.
Falls Sie hingegen die Version für Familien und Freunde verwenden, gehts hier lang zu unseren Tipps.
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