NoFusion übetrifft den Meister

Farben wie früher

Bei der Bildwirkung stützt sich NoFusion auf die Simulation bekannter Analogfilme oder -kameras. Sie sind zwar optional, doch wenn sie verwendet werden, brennt sich der Effekt unwiderruflich in die Bilddatei ein.

Die Grundlage bilden 20 anpassbare Farb- und Schwarz-Weiss-Simulationen. Wenn das nicht reicht, lassen sich Farbrezepte als LUT (Look Up Table) importieren. LUTs gibt es im Internet zu Tausenden und viele davon sind kostenlos. Einen Vorgeschmack liefert zum Beispiel die Website freshluts.com, die einzig eine kostenlose Registrierung voraussetzt.

Ohne Lernkurve geht es nicht

Der Umgang mit NoFusion wirkt so professionell, wie man es von einer Kamera-App erwarten kann. Die Bedienung während des Shootings ist ein Klacks. Doch zuvor müssen Zusammenhänge verstanden und Entscheidungen getroffen werden, damit die Resultate befriedigen. Und damit unterscheidet sich NoFusion nicht allzu sehr von einer klassischen Kamera, die sich erst nach dem Studium des Handbuches ganz erschliesst.

Info: Download unter go.pctipp.ch/3525, kostenlos für 7 Tage, danach 10 Franken jährlich oder 30 Franken einmalig, Englisch.