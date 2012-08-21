NTFS oder FAT32 für externe Harddisk?

Melden Sie sich unter Windows XP am PC mit Administrator-Rechten an (unter Windows 7/Vista hier noch nicht nötig) und verbinden Sie Ihr externes Laufwerk mit dem PC. Machen Sie via Arbeitsplatz bzw. Computer den Laufwerksbuchstaben jener Partition ausfindig, die Sie jetzt umwandeln wollen, z.B. «E:». Gleich davor steht meist auch gleich die Volumebezeichnung, sofern vorhanden; merken Sie sich auch diese. Schliessen Sie danach alle Programme und Explorerfenster, damit nichts mehr auf die Partition zugreift. Gehen Sie unter Windows XP zu Start/Ausführen, tippen Sie cmd ein und drücken Sie die Enter-Taste. Unter Windows 7/Vista klicken Sie auf Start, tippen cmd.exe ein, klicken mit Rechts aufs gefundene Programm und wählen Als Administrator ausführen.

Es öffnet sich ein schwarzes Konsolenfenster. In unserem Beispiel trägt das Laufwerk den Buchstaben «E:»; ersetzen Sie ihn beim folgenden Befehl allenfalls durch den auf Ihr System zutreffenden Buchstaben. Tippen Sie folgendes ein, im Bild grün unterstrichen:

convert e: /FS:NTFS

Bevor Sie jetzt mit Enter bestätigen, überlegen Sie sich, ob Sie auch den Schalter /NoSecurity benötigen (siehe rote Unterstreichung im Screenshot).

Ohne «/NoSecurity»: Ihre Anwender mit eingeschränkten Benutzerkonten können auf dem Wurzelverzeichnis (direkt in E:\) keine Dateien erstellen, sondern nur Verzeichnisse. Und sie hätten auch nur auf die selbst erstellten Verzeichnisse und die darin liegenden Daten Zugriff. Wenn das so sein soll, lassen Sie /NoSecurity weg.

Mit «/NoSecurity»: Es werden keine Dateizugriffsrechte angewendet, ähnlich wie unter FAT32. Jeder, der die Platte einsteckt, kann alles lesen, löschen oder verändern. Für Harddisks, auf denen mehrere User gemeinsam genutzte Daten zusammentragen, ist dies vermutlich das erwünschte Verhalten. Tippen Sie am Ende des Convert-Befehls noch ein Leerzeichen, gefolgt von /NoSecurity ein, wenn Sie dies wünschen.

Ob mit oder ohne den NoSecurity-Schalter, drücken Sie nun Enter. Sie werden aufgefordert, die Volumebezeichnung für das zu konvertierende Laufwerk einzugeben. Tippen Sie sie ein (siehe Screenshot) und drücken abermals Enter.

Falls wirklich im Moment nichts (auch kein Virenscanner) auf diese Partition zugreift, wird sie jetzt umgewandelt, was Windows im Konsolenfenster recht ausführlich protokolliert. Sollte hingegen irgend ein Prozess auf das zu konvertierende Laufwerk zugreifen, geschieht folgendes: Windows merkt, dass es keinen alleinigen Zugriff auf die Partition hat. Es schlägt Ihnen vor, die Partition beim nächsten Windows-Start umzuwandeln. Das dürfen Sie mit «J» für «Ja» bestätigen, dann wird Windows die Konvertierung beim nächsten Reboot nachholen.

Übrigens: Es ist zwar möglich, eine FAT32- in eine NTFS-Partition umzuwandeln. Das Umgekehrte (von NTFS in FAT32 konvertieren) funktioniert jedoch nicht; jedenfalls nicht mit Windows-Bordmitteln.

Update 20.08.2012 - Infos für Win7/Vista hinzugefügt. (PCtipp-Forum/sal)