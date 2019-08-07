ntuser.dat: Was ist das? Kann das weg?

Bei der Installation von Windows (z.B. Windows 10) werden Benutzerprofile angelegt. Die dabei festgelegten Parameter (oder zumindest viele davon), werden in der Datei ntuser.dat gespeichert. Diese ist dementsprechend auch mit der Registy verbunden und sollte deshalb auf keinen Fall gelöscht werden, da Windows sonst wichtige Informationen zu den Benutzereinstellungen fehlen und es so zu Fehlermeldungen kommen kann.

Standardmässig ist ntuser.dat versteckt. Wenn man sie anzeigen lassen will, geht das so: