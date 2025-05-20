Das nützlichste Fotozubehör für Ihre Fotokamera

Ohne Speicher zu fotografieren, ist möglich, aber sinnlos. Und: Speicherkarten sind NICHT im Lieferumfang der meisten Kameras enthalten. Beim Kauf einer Speicherkarte sollten Sie speziell auf folgende vier Merkmale achten: Typ, Speicherplatz, Tempo und Qualität, Bild 2.

Der Typ sollte logischerweise zu den Slots in Ihrer Kamera passen. Die meisten Kameras im Consumer-Bereich verwenden SD-Karten. Profikameras setzen hingegen oft auf die schnelleren, aber auch deutlich teureren CFexpress-Karten.

Der Speicherplatz ist stark von Ihren Anforderungen und von Ihrem Budget abhängig. Falls Geld keine Rolle spielt, schlagen Sie zu und kaufen Sie sich eher zu grosse Karten. Für Fotografie ist alles über 128 GB eher luxuriös. Kommt Video ins Spiel, ist 128 GB ein Mindestwert. Bedenken Sie dabei auch, dass Sie bei Kameras mit zwei Kartenslots diese als Backup oder als Überlauf verwenden können. Je nachdem, welche Option Sie wählen, haben Sie noch einmal andere Platzbedürfnisse.

Das Tempo der Karten ist hauptsächlich für Serienbilder und Videos relevant. Die meisten Kameras mit SD-Karten sind derzeit so konzipiert, dass sie UHS-II-Standards voll ausnützen können. Deshalb ist dieser Standard momentan empfehlenswert. Langsamere Karten sollten Sie vermeiden. Das Sparpotenzial ist ohnehin eher gering.

Zuletzt sollten Sie beim Speicher auf Qualität setzen. Billige Speicherkarten sind meistens unzuverlässig und gehen schneller kaputt. Vermeiden Sie Angebote aus der Ramschkiste und setzen Sie auf bewährte Marken wie SanDisk, Transcend oder Samsung.

Profi-Tipp: Falls Sie primär Videos produzieren, prüfen Sie, ob Ihre Kamera das Filmen auf ein externes SSD unterstützt – entweder per USB auf das SSD direkt oder per HDMI auf einen Rekorder mit eingebautem SSD. So erhalten Sie nicht nur deutlich mehr Speicher für weniger Geld, sondern können vielfach auch bessere Qualitätsstufen verwenden, die direkt auf der Speicherkarte nicht möglich sind. Denken Sie aber daran, dass das SSD an der Kamera hängt und im Weg sein kann.

Halterung

Die Kamera ohne Halterung herumtragen, ist so lange cool, bis sie auf dem Boden landet und das teure Teleobjektiv einen Sprung im Glas hat. Mit einem Kameragurt oder einer ähnlichen Lösung können Sie das verhindern. Dabei gibt es mehrere Varianten: Bei den meisten Kameras ist ein einfacher Gurt im Lieferumfang enthalten. Üblicherweise ist das ein schwarzes Stoffband mit dem Hersteller­namen drauf und schmaleren Bändern an den Enden, um den Gurt an der Kamera zu befestigen. Leider sind diese Gurte in der Praxis nicht besonders praktisch und schlecht für den Nacken.