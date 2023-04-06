Obsoleszenz «light» bei aktuellen Tintenstrahldruckern

Entweder man schickt man nun das Gerät zum jeweiligen Hersteller und lässt es kostspielig reparieren. Oder man legt Hand an: Im Fall der genannten Epson-Drucker sollte man im ersten Schritt das Tintenkissen austauschen (gibt es bei Händlern wie brack.ch) oder man reinigt den Filz in der Waschmaschine oder im Reinigungsbad. Denn irgendwann wäre es ganz voll. Danach muss man in Schritt zwei den Zähler mit einer (je nach Gerät kostenpflichtigen) Methode wie dem WIC Reset Utility (wic.support/download) zurücksetzen.

PCtipp meint

Ärgerlich und nicht nachhaltig: Natürlich kann man argumentieren, dass ein Drucker, der 6 Jahre im Einsatz war, auch irgendwann einmal ausgetauscht werden sollte. Und selbstverständlich wird auch die Mechanik des Tintenstrahldruckers in dieser Zeit «leiden», und mitunter zu streiken beginnen. Warum aber nicht Lösungen und Hilfestellungen anbieten, etwa den Selbstaustausch des Kissens mit anschliessendem Zurücksetzen des Zählers. Es wäre ein Klacks für Druckerhersteller, dies in ihren Modellen anwenderfreundlich zu integrieren. Stattdessen wirft diese geplante Obsoleszenz ein schlechtes Licht auf Druckerhersteller. Sie ist unterm Strich unbefriedigend und obendrein in der heutigen Zeit als Wegwerf-Lösung nicht nachvollziehbar.