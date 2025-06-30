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Gaby Salvisberg
30. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Zwei Freeware-Tipps

Wie öffnet man .sketch-Dateien unter Windows?

Dateien mit Endung .sketch sind Grafik- bzw. Zeichnungsdateien, die in der Regel auf einem Mac erstellt werden. Zwei Tipps, wie Sie diese unter Windows kostenlos öffnen, konvertieren, bearbeiten und sogar erstellen können.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Lösung: Entweder verwenden Sie den Onlinedienst photopea.com oder Sie greifen zur kostenlosen Version von Icon8 Lunacy für Windows.

Photopea.com

Photopea.com haben wir hier bereits einmal vorgestellt. Es ist eine vollständige Bildbearbeitung, die im Webbrowser läuft. Ziehen Sie die .sketch-Datei hinein, wird sie geöffnet. Speichern lässt sie sich nun via Datei/Exportieren, beispielsweise in einem Bitmap-Format wie PNG.

Falls Sie die richtige Tageszeit erwischen (i.d.R. gerade Stunden wie 14:00 Uhr, 16:00 usw.), können Sie die Illustration während 15 Minuten auch als PSD-Datei (Photoshop-Datei) speichern. Wer einen Premium-Account bei Photopea.com hat, darf jederzeit Dateien im PSD-Format speichern. Aber vielleicht haben Sie Zeit zum Warten oder kommen mit dem PNG-Format aus.

In Photopea lässt sich eine .sketch-Datei sogar ins PSD-Format exportieren, sofern man einen kostenpflichtigen Account hat oder es nicht eilig hat

 © Quelle: PCtipp.ch

Lunacy von Icons8

Die Freeware Lunacy von Icons8 kann ebenfalls mit .sketch-Dateien umgehen und diese sogar bearbeiten. Laden Sie Lunacy von https://icons8.de/lunacy herunter. Tipp: Scrollen Sie auf der Webseite ein Stück herunter, bis Sie zum blauen Button Herunterladen von Microsoft Store stossen. Unterhalb dieses Buttons finden Sie einen unscheinbaren Link Direkter Download x64. Verwenden Sie diesen.

Laden Sie Lunacy von hier herunter

 © Quelle: PCtipp.ch

Ein paar Sekunden bzw. 117 Megabytes später haben Sie die Datei LunacySetup.exe in Ihrem Download-Ordner. Starten Sie die Installation per Doppelklick darauf und klicken Sie auf Next, anschliessend auf Finish. Die Software startet auf deutschsprachig eingerichteten Geräten in Deutsch. Falls es dies einmal nicht tut: Unter Help/Language schalten Sie wieder auf Deutsch um.

Öffnen Sie die .sketch-Datei (oder eine Kopie davon, falls Sie das Original behalten wollen) und bearbeiten Sie diese nach Gutdünken. Jetzt lässt sich das Projekt via Datei/Speichern unter wieder im .sketch-Format, als .svg (Vektorgrafik) oder in einem Bitmap-Format wie .png, .bmp, .jpeg, .webp oder .ico (Icon-Datei) speichern.

Das Speichern ist wieder als .sketch-Datei möglich oder in einem der bekannten Bitmap-Formate

 © Quelle: PCtipp.ch

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