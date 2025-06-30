Wie öffnet man .sketch-Dateien unter Windows?

Lösung: Entweder verwenden Sie den Onlinedienst photopea.com oder Sie greifen zur kostenlosen Version von Icon8 Lunacy für Windows.

Photopea.com

Photopea.com haben wir hier bereits einmal vorgestellt. Es ist eine vollständige Bildbearbeitung, die im Webbrowser läuft. Ziehen Sie die .sketch-Datei hinein, wird sie geöffnet. Speichern lässt sie sich nun via Datei/Exportieren, beispielsweise in einem Bitmap-Format wie PNG.

Falls Sie die richtige Tageszeit erwischen (i.d.R. gerade Stunden wie 14:00 Uhr, 16:00 usw.), können Sie die Illustration während 15 Minuten auch als PSD-Datei (Photoshop-Datei) speichern. Wer einen Premium-Account bei Photopea.com hat, darf jederzeit Dateien im PSD-Format speichern. Aber vielleicht haben Sie Zeit zum Warten oder kommen mit dem PNG-Format aus.