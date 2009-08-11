Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
11. Aug 2009
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Office 2007: Schrift in einer Spirale möglich?

Problem: Wie bringe ich es z.B. mit Office 2007 fertig, Text in Kreis- oder Spiralform zu schreiben? Gibt es im Office ein Programm dafür?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Ein paar rudimentäre Texteffekte erzielen Sie mit WordArt, das Sie im Reiter Einfügen finden. Eine Spiralform ist damit aber nicht zu erreichen.

Weichen Sie auf ein Zeichenprogramm aus. Für professionelle Anwendungen wie z.B. Corel Draw oder Adobe Photoshop ist dieses Vorhaben kein Problem.

Besonders einfach geht es jedoch auch mit dem Gratisprogramm InkScape. Nach der Installation klicken Sie in der Werkzeugleiste das Spiralsymbol an und ziehen eine Spirale in der gewünschten Grösse auf. Jetzt wählen Sie das Textwerkzeug und schreiben damit irgendwo auf demselben Blatt Ihren Text hin.

Greifen Sie zum Markierpfeil (oberstes Symbol) und klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste nacheinander die Spirale und den Text an. Öffnen Sie das Menü Text und wählen Sie An Pfad ausrichten. Der Text wird automatisch an die Spirale angepasst.

Wollen Sie zum Schluss die Spiralenlinie ausblenden, damit nur der Text sichtbar bleibt? Markieren Sie die Spiralenlinie, klicken Sie mit Rechts drauf und gehen zu Füllung und Kontur. Im rechten Teil des Fensters gehen Sie nacheinander in die Tabs Füllung und Kontur und wählen dort bei der Farbe das X für «keine Farbe». (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Betriebssysteme Bildbearbeitung Internet Kummerkasten Software Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare