Office 2007: Schrift in einer Spirale möglich?

Lösung: Ein paar rudimentäre Texteffekte erzielen Sie mit WordArt, das Sie im Reiter Einfügen finden. Eine Spiralform ist damit aber nicht zu erreichen.

Weichen Sie auf ein Zeichenprogramm aus. Für professionelle Anwendungen wie z.B. Corel Draw oder Adobe Photoshop ist dieses Vorhaben kein Problem.

Besonders einfach geht es jedoch auch mit dem Gratisprogramm InkScape. Nach der Installation klicken Sie in der Werkzeugleiste das Spiralsymbol an und ziehen eine Spirale in der gewünschten Grösse auf. Jetzt wählen Sie das Textwerkzeug und schreiben damit irgendwo auf demselben Blatt Ihren Text hin.

Greifen Sie zum Markierpfeil (oberstes Symbol) und klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste nacheinander die Spirale und den Text an. Öffnen Sie das Menü Text und wählen Sie An Pfad ausrichten. Der Text wird automatisch an die Spirale angepasst.

Wollen Sie zum Schluss die Spiralenlinie ausblenden, damit nur der Text sichtbar bleibt? Markieren Sie die Spiralenlinie, klicken Sie mit Rechts drauf und gehen zu Füllung und Kontur. Im rechten Teil des Fensters gehen Sie nacheinander in die Tabs Füllung und Kontur und wählen dort bei der Farbe das X für «keine Farbe». (PCtipp-Forum)