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Gaby Salvisberg
3. Jul 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Office 365/2016 von Englisch auf Deutsch umstellen

Sie haben sich ab Ihrem Büro- oder Schul-Account ein Office 2016 installiert. Doch das kommt in Englisch daher. Wie stellen Sie das auf Deutsch um?

Hier ist der Link zum Download weiterer Sprachen hinterlegt

© Quelle: PCtipp.ch

Es läuft ja immer gleich: Schnell den neuen Laptop in Betrieb nehmen, sich bei office.com mit dem Schul- oder Firmenkonto einloggen, Office herunterladen und – dann doch nicht loslegen. Denn blöderweise ist da anstelle der deutschsprachigen Office-365-Version die englische auf der Platte gelandet. Daran ändert auch nichts, dass Sie Ihre Office-Online-Bedienoberfläche schon längst auf Deutsch umgestellt haben. Wie kommen Sie jetzt an ein deutschsprachiges Office?

Öffnen Sie z.B. in Word das Menü File/Options/Language. Falls schon vorhanden, klicken Sie in den Boxen unterhalb von «Choose Display and Help Languages» auf Deutsch oder German, gefolgt vom Klick auf Set as Default. Falls Deutsch/German hier fehlt, klicken Sie unterhalb der Boxen auf How do I get more Display and Help languages from Office.com?

Hier ist der Link zum Download weiterer Sprachen hinterlegt

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie können auch einfach diesen Link hier verwenden. Wählen Sie bei «Schritt 1» die passende Office-Version und die Sprache. Falls Sie die Architektur (32bit oder 64bit) auswählen müssen: Dieser Artikel hilft dabei herauszufinden, welche Version Sie haben.

Installieren Sie das Sprachpaket. Hierfür müssen Sie Ihre Office-Programme schliessen. Danach öffnen Sie wieder z.B. Word und gehen wieder zu File/Options/Language. Jetzt sollte sich bei «Choose Display and Help Languages» die Sprache auswählen lassen.

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