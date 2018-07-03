Tipps & Tricks
Office 365/2016 von Englisch auf Deutsch umstellen
Es läuft ja immer gleich: Schnell den neuen Laptop in Betrieb nehmen, sich bei office.com mit dem Schul- oder Firmenkonto einloggen, Office herunterladen und – dann doch nicht loslegen. Denn blöderweise ist da anstelle der deutschsprachigen Office-365-Version die englische auf der Platte gelandet. Daran ändert auch nichts, dass Sie Ihre Office-Online-Bedienoberfläche schon längst auf Deutsch umgestellt haben. Wie kommen Sie jetzt an ein deutschsprachiges Office?
Öffnen Sie z.B. in Word das Menü File/Options/Language. Falls schon vorhanden, klicken Sie in den Boxen unterhalb von «Choose Display and Help Languages» auf Deutsch oder German, gefolgt vom Klick auf Set as Default. Falls Deutsch/German hier fehlt, klicken Sie unterhalb der Boxen auf How do I get more Display and Help languages from Office.com?
Sie können auch einfach diesen Link hier verwenden. Wählen Sie bei «Schritt 1» die passende Office-Version und die Sprache. Falls Sie die Architektur (32bit oder 64bit) auswählen müssen: Dieser Artikel hilft dabei herauszufinden, welche Version Sie haben.
Installieren Sie das Sprachpaket. Hierfür müssen Sie Ihre Office-Programme schliessen. Danach öffnen Sie wieder z.B. Word und gehen wieder zu File/Options/Language. Jetzt sollte sich bei «Choose Display and Help Languages» die Sprache auswählen lassen.
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