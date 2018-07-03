Office 365/2016 von Englisch auf Deutsch umstellen

Es läuft ja immer gleich: Schnell den neuen Laptop in Betrieb nehmen, sich bei office.com mit dem Schul- oder Firmenkonto einloggen, Office herunterladen und – dann doch nicht loslegen. Denn blöderweise ist da anstelle der deutschsprachigen Office-365-Version die englische auf der Platte gelandet. Daran ändert auch nichts, dass Sie Ihre Office-Online-Bedienoberfläche schon längst auf Deutsch umgestellt haben. Wie kommen Sie jetzt an ein deutschsprachiges Office?

Öffnen Sie z.B. in Word das Menü File/Options/Language. Falls schon vorhanden, klicken Sie in den Boxen unterhalb von «Choose Display and Help Languages» auf Deutsch oder German, gefolgt vom Klick auf Set as Default. Falls Deutsch/German hier fehlt, klicken Sie unterhalb der Boxen auf How do I get more Display and Help languages from Office.com?