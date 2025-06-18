Der «Offline-Dinosaurier»

Kennen Sie das Bild, wie Sie es unten sehen? Es erscheint, wenn Googles Webbrowser Chrome keine verwendbare Internetverbindung findet. Drücken Sie nun einfach auf die Leertaste und der Dinosaurier beginnt sich zu bewegen. Drücken Sie nun wieder jeweils die Leertaste, um ihn hüpfen und somit die Hindernisse überwinden zu lassen.