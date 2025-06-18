18. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Der «Offline-Dinosaurier»
Wenn die Internetverbindung in Chrome versagt, können Sie dafür ein Spiel spielen.
Kennen Sie das Bild, wie Sie es unten sehen? Es erscheint, wenn Googles Webbrowser Chrome keine verwendbare Internetverbindung findet. Drücken Sie nun einfach auf die Leertaste und der Dinosaurier beginnt sich zu bewegen. Drücken Sie nun wieder jeweils die Leertaste, um ihn hüpfen und somit die Hindernisse überwinden zu lassen.
Geheimtipp: Das kleine Spiel lässt sich auch bei intakter Internetverbindung starten, indem Sie in Chromes Adresszeile chrome://dino/ eintippen und Enter drücken.
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