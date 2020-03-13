OneDrive: Geschäfts-Konto auf dem Privat-PC hinzufügen

Die Krux ist nun, dass Sie auf Ihrem Privat-PC vermutlich schon ein privates OneDrive-Konto eingerichtet haben. Wie stellen Sie es nun an, dass dieses dem neu einzurichtenden Büro-OneDrive nicht in die Quere kommt? Kurzfassung: Es ist überhaupt kein Problem!

Lösung: Surfen Sie zu dieser Microsoft-Webseite: https://onedrive.live.com/about/download/. Dort angekommen, klicken Sie auf den Link namens Klicken Sie hier, um herunterzuladen. Es lädt eine Datei OneDriveSetup.exe herunter, wobei die Endung «.exe» je nach System nicht eingeblendet ist. Doppelklicken Sie die Datei, dann installiert sie sich. Damit ist sichergestellt, dass Sie die aktuelle OneDrive-Version haben.

Klicken Sie unten rechts im Infobereich aufs OneDrive-Wölkchen. Achten Sie darauf, dass Sie es nicht mit dem ähnlichen Symbol von Google Drive verwechseln. Im Screenshot ist es das erste Wölkchen von links. Im aufgeklappten Fenster gehts nun via Mehr zu Einstellungen.