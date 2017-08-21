OneDrive: keine Alben automatisch erstellen

Das automatische Erzeugen neuer Fotoalben kann bei OneDrive stören. Mindestens ebenso sehr könnte der Umstand nerven, dass OneDrive Sie dann auch über jedes einzelne neue Album noch zusätzlich informiert. Dieses automatische Bilder- und Benachrichtigungstreiben können Sie aber abschalten.

Loggen Sie sich zuerst an einem PC via Webbrowser ins betroffene OneDrive-Konto ein. Hierfür besuchen Sie https://onedrive.live.com und benutzen die zugehörigen Microsoft-Anmeldedaten. Klicken Sie oben aufs Zahnradsymbol und greifen Sie zu den Optionen. Danach folgt ein Klick in die obere linke Ecke (aufs Hamburgermenü) und einer auf Fotos. Kippen Sie den Schalter bei «Alben automatisch erstellen, wenn ich Fotos hochlade» auf Aus.