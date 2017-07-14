OneDrive: schnell die grössten Dateien finden

Vielleicht stellen Sie an einem schönen Tag fest, dass der Speicherplatz in Ihrem OneDrive-Konto allmählich zur Neige geht. Natürlich könnten Sie auf ein grösseres oder kostenpflichtiges Cloud-Speicher-Abo umsteigen, aber vielleicht reicht es ja auch, wenn Sie einfach mal ein paar der grössten Brocken daraus entfernen. Aber wie finden Sie die?

Lösung: Loggen Sie sich auf https://onedrive.live.com mit dem betroffenen Microsoft-Konto ein. Klicken Sie oben aufs Zahnrad-Symbol und öffnen Sie die Optionen. Hier finden Sie die Info über den insgesamt belegten Speicherplatz. Darunter den Link«Was verbraucht Speicherplatz?»