29. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.
Fritz!Box
Onlinezeit und Datenvolumen meiner Fritz!Box kontrollieren – so gehts!
Hatte meine Fritz!Box Aussetzer? Und wie viele Daten verbrauche ich eigentlich? AVM hat seinem Interface ein kleines Monitoring-Tool verpasst.
Kontrollieren Sie die Onlinezeit und den Datenverbrauch Ihrer Internetverbindung auf dem Interface Ihrer Fritz!Box. Zudem können Sie die Anteile des Verbrauchs Ihrem Internetzugang, dem Gastzugang und auch verschiedenen Anwendungen zuordnen. So gehts:
- Geben Sie fritz.box in die Adresszeile Ihres Browsers ein.
- Loggen Sie sich ins Interface Ihres Routers ein.
- Klicken Sie auf Internet, danach auf Online-Monitor.
- Unter Online-Zähler sehen Sie nun die Onlinezeit und unter Online-Monitor die Aufschlüsselung Ihrer Aktivitäten.
Der Artikel stammt vom April 2019 und wurde auf die neuste Version von FritzOS aktualisiert.
Kommentare