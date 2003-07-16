OpenOffice.org-Datei in Excel öffnen

Dateien mit der Endung .sxc gehören zum Tabellenkalkulations-Programm "Calc" von OpenOffice.org. Sie können sie mit Excel nicht direkt lesen. Öffnen Sie die Datei in OpenOffice.org und speichern Sie sie mit "Datei/Speichern unter..." im Excel-Format. Danach können Sie sie in Excel wie gewohnt öffnen.