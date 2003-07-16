16. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
OpenOffice.org-Datei in Excel öffnen
Ich habe eine sxc-Datei erhalten und möchte diese im Excel öffnen, was jedoch nicht geht. Wie kann ich eine sxc-Datei in Excel lesen?
Dateien mit der Endung .sxc gehören zum Tabellenkalkulations-Programm "Calc" von OpenOffice.org. Sie können sie mit Excel nicht direkt lesen. Öffnen Sie die Datei in OpenOffice.org und speichern Sie sie mit "Datei/Speichern unter..." im Excel-Format. Danach können Sie sie in Excel wie gewohnt öffnen.
Umgekehrt ist der Weg einfacher. Eine Excel-Datei wird von "OpenOffice.org Calc" automatisch geöffnet.
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