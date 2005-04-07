OpenOffice.org Draw: Blatt vierteilen für Text

Am einfachsten geht das mit einem Grafikprogramm oder einem Zeichenprogramm. Da Sie kein spezielles Programm angegeben haben, mit dem Sie arbeiten möchten, hier einmal ein Beispiel mit dem Zeichenprogramm der kostenlosen Office-Suite "OpenOffice.org" [1]. Dort heisst das Zeichenprogramm "OpenOffice.org Draw".

Beim Start von Draw öffnet sich eine Standardansicht, wie man sie von eigentlich allen Zeichenprogrammen kennt, ein leeres A4-Blatt.